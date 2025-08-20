Трамп розкрив, скільки США отримають від угоди про надра з Україною — Finance.ua

Трамп розкрив, скільки США отримають від угоди про надра з Україною Сьогодні 09:48

Підписана з Україною угода про надра дає Сполученим Штатам значно більше вигоди, аніж адміністрація експрезидента Джо Байдена витратила на підтримку під час повномасштабної агресії росії. Таким чином, США отримають рідкісноземельних металів більш ніж на $350 млрд.

Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив президент США Дональд Трамп. Він запевнив, що за його каденції безоплатна передача зброї Україні припинилася.

Трамп назвав Україну «буфером між росією та рештою Європи» і розкритикував свого попередника — демократа Джо Байдена. За його словами, той «відразу» дав Україні $100 млрд.

«Я нічого їм не даю. Не знаю, чи відомо вам про це, але відтоді, як я на посаді, ми не платимо (за зброю для України. — Ред.). Перш за все, я домовився про отримання рідкісноземельних металів. Це набагато більше, ніж 350 мільярдів доларів, які віддав Байден», — запевнив голова Білого дому.

Трамп ще декілька разів критикував попереднього президента. Він назвав його дії «нерозумними».

«Мені вдалося домовитися з Україною, і вони були дуже милі. Вони мають чудові рідкісноземельні метали, які є одними з найкращих у світі. Ми взяли набагато більше, ніж $350 мільярдів, і вони поставилися до цього чудово. Ми це вирішили», — сказав Трамп.

Угода про надра: що вже відомо

1 травня Україна та США підписали угоду про корисні копалини. Вона передбачає створення спільного інвестфонду, який поповнюватиметься розробкою українських надр. Того ж дня текст документа було офіційно опубліковано на сайті Кабінету міністрів, а також на сайті Білого дому.

12 травня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про ратифікацію угоди зі США про співпрацю у сфері надр і створення інвестиційного фонду. Домовленість не вимагала змін Конституції України і передбачає паритетне управління майбутнім фондом, а також не визнає за Україною «боргів» перед США.

У документі міститься конкретний перелік 57 корисних копалин — спільний для тих, рента з яких поповнюватиме Фонд, і тих, у видобуток яких матиме право вкладатися цей Фонд. До нього увійшли не тільки рідкоземельні метали, а й інші елементи, включно з нафтою і газом.

— спільний для тих, рента з яких поповнюватиме Фонд, і тих, у видобуток яких матиме право вкладатися цей Фонд. До нього увійшли не тільки рідкоземельні метали, а й інші елементи, включно з нафтою і газом. Робота Фонду стосуватиметься тільки нових родовищ , ліцензії на які Україна видаватиме після набуття угодою чинності. При цьому право володіння родовищами залишається за Україною.

, ліцензії на які Україна видаватиме після набуття угодою чинності. При цьому право володіння родовищами залишається за Україною. Контроль над роботою Фонду здійснюватиме компанія з правлінням із трьох українських і трьох американських представників , які спільно ухвалюватимуть рішення про інвестиції та розподіл грошей. Раніше передбачалося, що у США буде більшість голосів у правлінні, але цю норму вдалося скасувати.

, які спільно ухвалюватимуть рішення про інвестиції та розподіл грошей. Раніше передбачалося, що у США буде більшість голосів у правлінні, але цю норму вдалося скасувати. Фонд буде наповнюватися обома сторонами у співвідношенні 50 на 50. США зможуть зараховувати нову військову допомогу Україні як свій внесок до Фонду, але вже надана підтримка не враховується, тобто українська сторона не буде виплачувати «борги», про які раніше заявляли Штати.

Україні як свій внесок до Фонду, але вже надана підтримка не враховується, тобто українська сторона не буде виплачувати «борги», про які раніше заявляли Штати. Фонд зобов’язаний інвестувати в розвиток України протягом 10 років. На цей час виплати з Фонду будуть заборонені, можна буде тільки реінвестувати доходи, а не виводити їх.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу, що регулюватимуть процедуру перерахування Україною коштів як внесків до спільного зі США Фонду відновлення.

У серпні стало відомо про початок аудиту усіх надрокористувачів на стратегічних родовищах з метою повернути бездіяльні ліцензії на аукціони. Також перезапустять конкурси на Межигірській і Свічанській ділянках із новими умовами для залучення американських інвестицій.

