Україна та США запустять видобуток корисних копалин упродовж 18 місяців — Finance.ua

Україна та США запустять видобуток корисних копалин упродовж 18 місяців Сьогодні 11:21

Україна та США запустять видобуток корисних копалин упродовж 18 місяців

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала, що за наступні півтора року Україна та США хочуть запустити три проєкти з видобутку корисних копалин у межах угоди про надра.

Про це вона повідомила в соціальних мережах.

Свириденко заявила, що мала телефонну розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом під час якої обговорили запуск Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

За її словами, зараз завдання — запустити перші три проєкти протягом 18 місяців.

«Працюємо над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати і в оборонну сферу. Перше засідання ради директорів заплановане на вересень», — заявила Свириденко.

Крім того, йшлося про продовження і посилення співпраці в оборонній та інвестиційній сферах. Також порушили питання посилення санкційного тиску і співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Довідка Finance.ua:

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. 7 травня комітет Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини;

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди;

13 квітня Україна підписала дві додаткові угоди з американською стороною щодо створення спільного фонду із розробки корисних копалин;

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Американсько-українського Інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки;

як зазначали у Мінекономіки, інвестиційний фонд відбудови України матиме збалансовану систему управління з рівним представництвом української та американської сторін; критичні рішення ухвалюватимуться лише одноголосно.

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