День фінансів: аварійні відключення світла, нові вимоги до публічних закупівель, система «Пульс»

У понеділок, 13 жовтня, розповімо про аварійні відключення, нові вимоги до публічних закупівель та де знайти роботу з дому.

Аварійні відключення світла

Сьогодні, 13 жовтня, у 5 областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через російські атаки на об’єкти енергетики. Як пише ДТЕК, екстрені відключення електроенергії вже застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях за командою Укренерго.

«Зроблено в Україні»

Уряд посилив вимоги до включення товарів до переліку з підтвердженим ступенем локалізації, який використовується у публічних закупівлях через систему Prozorro.

Система «Пульс»

В Україні запустять експериментальний проєкт для взаємодії бізнесу та держави — інформаційну систему «Пульс». Вона має запрацювати вже на початку 2026 року.

Програма «Доступні кредити 5−7−9%»

Кабмін ухвалив рішення, яке розширює можливост і програми «Доступні кредити 5−7−9%» для підприємців із прифронтових регіонів.

Жовтнева добірка вакансій

Віддалена робота давно перестала бути винятком — сьогодні це реальна можливість будувати кар’єру без прив’язки до міста чи офісу. Гнучкий графік, економія часу на дорогу, більше свободи у виборі місця проживання — усе це робить формат remote дедалі привабливішим для фахівців різних сфер.

Ринок нерухомості України оживає

Активне будівництво, стабільне зростання цін і високий попит свідчать про поступове відновлення галузі після шоку, спричиненого війною.

Передача банківських карток в «оренду»

Про це Ніколи й нікому не передавайте свою банківську карту фізично, або ж дані для доступу до неї. Ви ніколи не отримаєте від цього більше, ніж втратите.Про це попередив Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

