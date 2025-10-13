День фінансів: аварійні відключення світла, нові вимоги до публічних закупівель, система «Пульс»
У понеділок, 13 жовтня, розповімо про аварійні відключення, нові вимоги до публічних закупівель та де знайти роботу з дому.
Аварійні відключення світла
Сьогодні, 13 жовтня, у 5 областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через російські атаки на об’єкти енергетики. Як пише ДТЕК, екстрені відключення електроенергії вже застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях за командою Укренерго.
«Зроблено в Україні»
Уряд посилив вимоги до включення товарів до переліку з підтвердженим ступенем локалізації, який використовується у публічних закупівлях через систему Prozorro.
Система «Пульс»
В Україні запустять експериментальний проєкт для взаємодії бізнесу та держави — інформаційну систему «Пульс». Вона має запрацювати вже на початку 2026 року.
Програма «Доступні кредити 5−7−9%»
Кабмін ухвалив рішення, яке розширює можливості програми «Доступні кредити 5−7−9%» для підприємців із прифронтових регіонів.
🧐Сьогодні також у цьому матеріалі Finance.ua розповідає про бачення ініціативи та її перспективи, чому це важливо для України та про міжнародний досвід. Про це читайте в новій статті нижче:
👛Система пенсійних накопичень у смартфоні: наскільки це реально для України
Жовтнева добірка вакансій
Віддалена робота давно перестала бути винятком — сьогодні це реальна можливість будувати кар’єру без прив’язки до міста чи офісу. Гнучкий графік, економія часу на дорогу, більше свободи у виборі місця проживання — усе це робить формат remote дедалі привабливішим для фахівців різних сфер.
Ринок нерухомості України оживає
Активне будівництво, стабільне зростання цін і високий попит свідчать про поступове відновлення галузі після шоку, спричиненого війною.
Передача банківських карток в «оренду»
Ніколи й нікому не передавайте свою банківську карту фізично, або ж дані для доступу до неї. Ви ніколи не отримаєте від цього більше, ніж втратите. Про це попередив Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
