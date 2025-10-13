Аварійні відключення світла: список областей, де вони вводяться Сьогодні 10:10 — Енергетика

Сьогодні, 13 жовтня, у 5 областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через російські атаки на об’єкти енергетики.

Про це повідомляє ДТЕК та обленерго

Як пише ДТЕК, екстрені відключення електроенергії вже застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях за командою Укренерго.

З 8:48 аварійне відключення електроенергії введене у Кіровоградській області.

У Полтавській області з 9:07 застосовано графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ).

Причина відключення світла — наслідки російських атак на об`єкти енергетики.

Графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли потрібно дуже швидко знизити величину споживаної потужності.

Тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, оскільки це — аварійна ситуація.

