Аварійні відключення світла: список областей, де вони вводяться

Сьогодні, 13 жовтня, у 5 областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через російські атаки на об’єкти енергетики.
Як пише ДТЕК, екстрені відключення електроенергії вже застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях за командою Укренерго.
З 8:48 аварійне відключення електроенергії введене у Кіровоградській області.
У Полтавській області з 9:07 застосовано графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ).
Причина відключення світла — наслідки російських атак на об`єкти енергетики.
Графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли потрібно дуже швидко знизити величину споживаної потужності.
Тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, оскільки це — аварійна ситуація.
