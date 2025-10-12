0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-3 пристрої, які не варто підключати до подовжувача

Енергетика
64
ТОП-3 пристрої, які не варто підключати до подовжувача
ТОП-3 пристрої, які не варто підключати до подовжувача
Типовий чайник споживає близько 3000 Вт, електричні обігрівачі можуть використовувати 3000 Вт або більше, а тостери зазвичай використовують 800−1500 Вт.
Про це пише Daily Express з посиланням на директора Elec Training Чаранджіта Манну.
Читайте також
Лондонська пожежна бригада також попереджає, що потужні прилади можуть спричинити перегрів подовжувачів. Оскільки вони зазвичай мають пластиковий корпус, це може призвести до плавлення та навіть загоряння.
«Деякі прилади споживають більше енергії, ніж інші, тому будьте уважні та не перевантажуйте подовжувачі», — зазначають у відомстві.
Окрім того, пожежники радять перевірити подовжувачі на наявність будь-яких ознак зносу, розривів або пошкоджень.
Вони застерігають від самостійного виправлення несправностей, наприклад, за допомогою ізоляційної стрічки. Змотування подовжувачів, коли вони підключені до мережі, також може збільшити ризик пожежі.
Читайте також
Манну додав, що в зоні ризику також перебувають бюджетні та небрендовані подовжувачі, оскільки вони часто не мають «базових функцій безпеки». Саме тому він закликає перевіряти кабелі на наявність правильного маркування безпеки та запобіжників.
«Статистика тривожна, ми відвідуємо численні виклики, де подовжувачі спричиняли пожежі просто тому, що люди не розуміють, які прилади для них занадто потужні. Я бачив випадки, коли люди підключали чайник, мікрохвильову піч і тостер до одного подовжувача на кухні. Це створює надзвичайну пожежну небезпеку», — наголосив експерт.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems