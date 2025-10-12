ТОП-3 пристрої, які не варто підключати до подовжувача Сьогодні 23:06 — Енергетика

ТОП-3 пристрої, які не варто підключати до подовжувача

Типовий чайник споживає близько 3000 Вт, електричні обігрівачі можуть використовувати 3000 Вт або більше, а тостери зазвичай використовують 800−1500 Вт.

Про це пише Daily Express з посиланням на директора Elec Training Чаранджіта Манну.

Лондонська пожежна бригада також попереджає, що потужні прилади можуть спричинити перегрів подовжувачів. Оскільки вони зазвичай мають пластиковий корпус, це може призвести до плавлення та навіть загоряння.

«Деякі прилади споживають більше енергії, ніж інші, тому будьте уважні та не перевантажуйте подовжувачі», — зазначають у відомстві.

Окрім того, пожежники радять перевірити подовжувачі на наявність будь-яких ознак зносу, розривів або пошкоджень.

Вони застерігають від самостійного виправлення несправностей, наприклад, за допомогою ізоляційної стрічки. Змотування подовжувачів, коли вони підключені до мережі, також може збільшити ризик пожежі.

Манну додав, що в зоні ризику також перебувають бюджетні та небрендовані подовжувачі, оскільки вони часто не мають «базових функцій безпеки». Саме тому він закликає перевіряти кабелі на наявність правильного маркування безпеки та запобіжників.

«Статистика тривожна, ми відвідуємо численні виклики, де подовжувачі спричиняли пожежі просто тому, що люди не розуміють, які прилади для них занадто потужні. Я бачив випадки, коли люди підключали чайник, мікрохвильову піч і тостер до одного подовжувача на кухні. Це створює надзвичайну пожежну небезпеку», — наголосив експерт.

