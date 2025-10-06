0 800 307 555
Як зменшити рахунки: які прилади «мотають» світло цілодобово

Енергетика
Щоб заощадити на електроенергії потрібно знати, що тягне більше електроенергії і які прилади краще відключати від мережі.
Про це пише ZDNET.
Є кілька побутових дрібниць, які насправді допомагають економити на рахунках за електрику. Лайфхаки ці більш ефективні та менш очевидні, ніж «вимкнути світло, йдучи з кімнати».
Телевізори, принтери, консолі
Якщо ви вимикатимете телевізор із мережі, зможете заощадити чимало грошей. Те ж саме стосується принтера та ігрової консолі, якщо вона у вас є.
Кавоварки
З досвіду автора статті стає зрозуміло, що кавоварка помітно збільшує витрату енергії, якщо тримати її в режимі очікування. Техніка, яку не вимкнули, щоб у будь-який момент зробити чашку кави, у підсумку «намотає» від 60 до 70 Вт, оскільки їй потрібно підтримувати механізм у стані готовності й безперервно нагрівати його.
Такі ж невтішні висновки було зроблено щодо міні-холодильника. Люди, які користуються такою технікою, можуть помітити нечувані рахунки за електрику. Працюючи даремно тижнями, він «тягне» від 50 до 100 Вт.
«Розумні» пристрої
Якщо ви користуєтеся різними пристроями з категорії «розумний дім», то будете платити за світло значні суми. Річ у тім, що такі прилади постійно споживають електроенергію, тому що завжди підключені до інтернету. Проте не всі подібні прилади вважаються «вампірами» — розумні лампочки і розетки споживають мало, близько 1 Вт.
Якщо ви не користуєтеся всіма лампочками, розетками та іншими «розумними» приладами постійно, відключайте деякі з них.
Інші прилади
Зрозуміти, скільки електроенергії споживає побутова техніка, можна, якщо почитати інформацію на етикетці, приклеєній до кожного пристрою. Як правило, виробники пишуть такі дані, тож зорієнтуватися неважко.
Наприклад, якщо на кухні в розетку ввімкнено хлібопічку, яка вам потрібна 1−2 рази на тиждень, у решту часу вона має бути вимкнена.
Нагадаємо, підвищення тарифів на електроенергію для населення після 31 жовтня не планується. Як повідомило Міністерство енергетики України, тарифи на тепло та гарячу воду залишаться незмінними в опалювальному періоді 2025−2026 років.
До речі Укренерго попросило українців утриматися від одночасного використання кількох енергоємних приладів у період з 17:00 до 22:00. Такий підхід дозволить знизити навантаження на енергосистему, яка перебуває під тиском через наслідки обстрілів, зазначають енергетики.
За даними Укренерго, станом на 09:00 понеділка, 6 жовтня, споживання електроенергії було вищим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю, 3 жовтня.
За матеріалами:
Finance.ua
