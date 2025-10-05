Скільки платять за теплопостачання у різних містах України (інфографіка)
Традиційно у жовтні в Україні розпочинається новий опалювальний сезон. Тепло вмикатимуть після трьох днів із середньодобовою температурою нижче +8°C: спершу в дитсадках, школах і лікарнях, далі — у житлових будинках. Попри мораторій на підвищення тарифів під час воєнного стану, ціни на тепло різняться в регіонах, адже розраховуються по-різному.
«Слово і діло» порівняло тарифи на теплопостачання для населення у різних містах України, посилаючись на дані порталу bankchart.com.ua, а також місцевих КП.
Де тарифи на тепло найвищі
Найбільше за опалення платять мешканці Херсона — 2 002,2 грн за Гкал. Далі йдуть Житомир (1 964,3 грн), Рівне (1 913,2 грн), Миколаїв (1 873,4 грн) та Одеса (1 813,9 грн).
У Дніпрі діє тариф на тепло у розмірі 1 741,3 грн за Гкал, у Запоріжжі — 1 655,1 грн за Гкал, у місті-мільйоннику Києві — 1654,4 грн за Гкал.
У Хмельницькому тариф на тепло складає 1 597,7 грн за Гкал, у Сумах — 1 559,7 грн за Гкал. Однаковий тариф на опалення діє у місті-мільйоннику Харкові та Львові — 1539,5 грн за Гкал.
У Черкасах встановлено тариф у розмірі 1 407,9 грн за Гкал. Майже такий самий тариф діє у Чернігові — 1 406,9 грн за Гкал. Для жителів Вінниці діє тариф тепло 1 314,1 грн за Гкал.
Відносно нижчі тарифи на теплопостачання у таких містах:
- Івано-Франківськ — 1 285,1 грн за Гкал,
- Полтава — 1 267,3 грн за Гкал,
- Чернівці — 1 204,6 грн за Гкал, що є найнижчим в Україні.
Для деяких інших українських міст розмір тарифу на тепло потребує уточнення. Також слід звернути увагу, що тарифи можуть бути різними, оскільки у низці міст є декілька постачальників.
Зазначимо, з 2004 року Ужгород, а згодом і вся Закарпатська область відмовилася від централізованого опалення і перейшли на індивідуальне.
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки платять за теплопостачання у різних містах України (інфографіка)
Чотири країни ЄС витратили на газ із рф більше, ніж на допомогу Україні
росія здійснила наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України
«Укренерго» пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 20%
Нафтогаз цьогоріч імпортує 500 мільйонів кубометрів скрапленого газу зі США
Тарифи на електроенергію для населення в листопаді: Міненерго повідомило деталі