Скільки платять за теплопостачання у різних містах України (інфографіка)

Енергетика
41
Традиційно у жовтні в Україні розпочинається новий опалювальний сезон. Тепло вмикатимуть після трьох днів із середньодобовою температурою нижче +8°C: спершу в дитсадках, школах і лікарнях, далі — у житлових будинках. Попри мораторій на підвищення тарифів під час воєнного стану, ціни на тепло різняться в регіонах, адже розраховуються по-різному.
«Слово і діло» порівняло тарифи на теплопостачання для населення у різних містах України, посилаючись на дані порталу bankchart.com.ua, а також місцевих КП.

Де тарифи на тепло найвищі

Найбільше за опалення платять мешканці Херсона — 2 002,2 грн за Гкал. Далі йдуть Житомир (1 964,3 грн), Рівне (1 913,2 грн), Миколаїв (1 873,4 грн) та Одеса (1 813,9 грн).
У Дніпрі діє тариф на тепло у розмірі 1 741,3 грн за Гкал, у Запоріжжі — 1 655,1 грн за Гкал, у місті-мільйоннику Києві — 1654,4 грн за Гкал.
У Хмельницькому тариф на тепло складає 1 597,7 грн за Гкал, у Сумах — 1 559,7 грн за Гкал. Однаковий тариф на опалення діє у місті-мільйоннику Харкові та Львові — 1539,5 грн за Гкал.
У Черкасах встановлено тариф у розмірі 1 407,9 грн за Гкал. Майже такий самий тариф діє у Чернігові — 1 406,9 грн за Гкал. Для жителів Вінниці діє тариф тепло 1 314,1 грн за Гкал.
Відносно нижчі тарифи на теплопостачання у таких містах:
  • Івано-Франківськ — 1 285,1 грн за Гкал,
  • Полтава — 1 267,3 грн за Гкал,
  • Чернівці — 1 204,6 грн за Гкал, що є найнижчим в Україні.
Для деяких інших українських міст розмір тарифу на тепло потребує уточнення. Також слід звернути увагу, що тарифи можуть бути різними, оскільки у низці міст є декілька постачальників.
Зазначимо, з 2004 року Ужгород, а згодом і вся Закарпатська область відмовилася від централізованого опалення і перейшли на індивідуальне.
