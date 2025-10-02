«Укренерго» пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 20%
Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» пропонує встановити тариф на передачу на 2026 рік на рівні 823,77 грн/МВт-год, що на 20% більше за тариф на нинішній рік. Відповідні розрахунки опубліковані на сайті оператора EXPRO Electicity Daile, який доступний за підпискою.
Про це повідомляє ExPro.
Тариф на передачу для підприємств «зеленої» металургії пропонується встановити на рівні 467,83 грн/МВт-год, що на 30% більше за чинний тариф.
Окрім того, пропонується встановити тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 2026 рік на рівні 141,23 грн/МВт-год, що на 42,7% більше за тариф на нинішній рік.
Остаточне затвердження тарифу на передачу Регулятором відбудеться орієнтовно у грудні 2025 року.
