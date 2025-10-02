0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укренерго» пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 20%

Енергетика
35
«Укренерго» пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 20%
«Укренерго» пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 20%
Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» пропонує встановити тариф на передачу на 2026 рік на рівні 823,77 грн/МВт-год, що на 20% більше за тариф на нинішній рік. Відповідні розрахунки опубліковані на сайті оператора EXPRO Electicity Daile, який доступний за підпискою.
Про це повідомляє ExPro.
Тариф на передачу для підприємств «зеленої» металургії пропонується встановити на рівні 467,83 грн/МВт-год, що на 30% більше за чинний тариф.
Читайте також
Окрім того, пропонується встановити тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 2026 рік на рівні 141,23 грн/МВт-год, що на 42,7% більше за тариф на нинішній рік.
Остаточне затвердження тарифу на передачу Регулятором відбудеться орієнтовно у грудні 2025 року.
За матеріалами:
Букви
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems