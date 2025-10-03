росія здійснила наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України Сьогодні 14:50 — Енергетика

Третього жовтня російські війська здійснили наймасованішу комбіновану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Під удар потрапили об’єкти газотранспортної системи та газовидобутку, зокрема на Харківщині та Полтавщині.

Про це повідомляє пресслужба компанії «Нафтогаз».

Зазначається, що по потужностях випустили 35 ракет, зокрема суттєва кількість з них — балістичні, і 60 дронів. Збити вдалося частину.

«Цілеспрямований терор проти цивільних обʼєктів, які забезпечують видобуток та підготовку газу, що використовуються для забезпечення нормального життя людей. Жодного воєнного сенсу. Черговий прояв російської підлості, націлений виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити нас можливості опалювати будинки українців взимку. Внаслідок цієї атаки значна частина наших обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань — критичні», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Нині на місці працюють фахівці Нафтогазу, ДСНС та інші аварійні служби.

«Цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та БпЛА. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих», — повідомив т.в.о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За даними АТ «Полтаваобленерго», у Карлівській громаді знеструмлено майже 8,4 тис. побутових абонентів у 11 населених пунктах. Також в області була зупинена робота низки об’єктів газовидобутку.

У Міністерстві енергетики повідомили , що станом на 3 жовтня в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії.

«Ведеться комплексна підготовка енергетичної інфраструктури до опалювального сезону: здійснюються ремонтні роботи на об’єктах, формуються резерви обладнання та джерел живлення, посилюється захист критичних об’єктів. Все це спрямовано на забезпечення стабільного постачання світла й тепла для населення та бізнесу», — зазначили в міністерстві.

Відмітимо, що з 1 жовтня на Чернігівщині через удари по енергетичній інфраструктурі діють графіки відключень світла. А з 2 жовтня в Чернігіобленерго заявили , що «навіть з урахуванням введених обмежень електропостачання, мережі перевантажені. Їхньої потужності недостатньо для одномоментного забезпечення електрикою навіть тієї невеликої кількості споживачів, яку передбачили Графіком погодинних відключень».

