У України з’явилася нова стратегія для захисту енергетики взимку

Україна розробила нову стратегію щодо забезпечення електропостачання в зимовий період на тлі російських ударів по енергоінфраструктурі.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що минулої зими енергетики здебільшого змогли забезпечити електропостачання, незважаючи на ракети і безпілотники, що обрушилися на них.

«Але відтоді росія наростила виробництво ударних безпілотників, що дає їй змогу пригнічувати українську ППО, що, ймовірно, зробить цю зиму ще більш небезпечною для України», — зазначає WSJ.

Яку стратегію для захисту енергетики взимку розробила Україна

Тепер енергопостачальники країни роблять ставку на мережу величезних батарей американського виробництва, що зберігаються в суворо секретних місцях, щоб забезпечити безперебійне електропостачання.

Такі акумуляторні парки призначено для усунення перебоїв в енергопостачанні України та регулювання його роботи, надаючи альтернативне джерело енергії навіть у разі атак на енергосистему.

«Акумуляторні парки загальною потужністю 200 мегават здатні забезпечувати електроенергією близько двох годин приблизно 600 000 будинків, що еквівалентно електропостачанню міста розміром із Вашингтон. При цьому, найголовніше, що під час бомбардувань енергоблоки дають інженерам час для відновлення електропостачання та запобігання відключень електроенергії», — пише WSJ.

При цьому, щоб не робити акумуляторні парки мішенню, українці зберігають у секреті інформацію про їхнє конкретне місцезнаходження і заходи захисту від російського нападу, включно зі стратегічно розміщеними системами ППО:

«Шість об’єктів, розташованих у Києві та Дніпропетровській області, під’єднані до енергосистеми і забезпечують електропостачання в разі відключення іншого джерела, наприклад, теплової електростанції, що допомагає уникнути віялових відключень електроенергії».

Крім того, Україна робить ставку на розвиток альтернативних джерел енергії, таких як вітряна і сонячна. Відновлювані джерела енергії не можуть повністю замінити атомну або вугільну, але їхня наявність урізноманітнює енергобаланс, наголошується в статті.

Вони також працюють незалежно, що є перевагою в зоні бойових дій, де в разі ураження однієї вітряної турбіни решта можуть продовжувати працювати, на відміну від теплової електростанції, яка повністю зупиняється в разі ураження, відзначають аналітики:

«Акумулятори тепер відіграють свою роль і в поновлюваній енергетиці, допомагаючи регулювати енергію, що виробляється з різних джерел, щоб гарантувати подачу електроенергії навіть за відсутності сонця або при зупинці турбін».

Також важливою перевагою для України є їхня модульність. Кожен блок можна відключати і замінювати, не впливаючи на інші елементи.

Для заміни кожного елемента в новій мережі потрібне мінімальне обладнання, і всі вони мають функції пожежної безпеки, які «в умовах України стають ще важливішими», заявив Джуліан Небреда, генеральний директор Fluence, американської компанії, що поставила акумулятори.

