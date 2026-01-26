Брак електроенергії загрожує молочній галузі — асоціація Сьогодні 03:17 — Енергетика

Ціни на молоко-сировину в Україні знизилися по всіх ґатунках через надлишок молочної продукції, скорочення експорту попри зростання собівартості виробництва на молочно-товарних фермах (МТФ) та енергетичну кризу, яка порушує роботу ферм і молокопереробних заводів.

Про це повідомила Асоціація виробників молока (АВМ).

У галузевій асоціації зазначили, що середня закупівельна ціна молока «екстра"-ґатунку станом на 20 січня становила 14,50 грн/кг (без ПДВ), що на 80 коп. менше відносно попереднього місяця, вищого ґатунку — 14,30 грн/кг (без ПДВ, -90 коп.), першого ґатунку — 13,90 грн/кг (без ПДВ, -90 коп.). Середньозважена ціна трьох ґатунків становила 14,35 грн/кг (без ПДВ, -85 коп.).

Аналітик АВМ Георгій Кухіашвілі акцентував увагу на тому, що у другій половині січня відбулося чергове зниження цін на молоко-сировину по всім ґатункам. Також дешевіє молоко від населення. Порівняно з січнем 2025-го середня ціна на молоко знизилась на 20%.

За його інформацією, поява у другій половині 2025 року на світовому ринку надлишкової пропозиції молочних продуктів призвела до обвалу експортних цін на біржові товари, у тому числі на вершкове масло та сухе молоко, що в свою чергу вплинуло на скорочення експорту та зниження цін на молоко-сировину.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.