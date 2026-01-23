В Україну надійшло понад 50 тонн гуманітарної допомоги для енергосистеми Сьогодні 10:17 — Енергетика

В Україну надійшло понад 50 тонн гуманітарної допомоги для енергосистеми

У зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергосистемі України держава продовжує активно залучати міжнародну гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє міністр енергетики Денис Шмигаль.

Потягом останніх днів в Україну надійшло шість гуманітарних вантажів загальною вагою понад 50 тонн з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії.

До складу допомоги входять силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли та інше енергетичне обладнання.

Крім того, найближчим часом очікується надходження нових партій допомоги від міжнародних партнерів. Зокрема, у п’ятницю має прибути енергетичне обладнання з Чехії, ще 400 генераторів прямують до столиці з Польщі. Допомога від Австрії вже направляється до резервного хабу Міненерго.

