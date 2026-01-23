0 800 307 555
Мінімум з 2009 року: у рф рекордно обвалився видобуток нафти

Енергетика
131
Видобуток нафти в рф знижується третій рік поспіль. За підсумками 2025 року цей показник впав до 512 мільйонів тонн у порівнянні з 516 млн. тонн у 2024 році, 530 млн. тонн у 2023-му та 535 млн. тонн у 2022-му.
Видання The Moscow Times з посиланням на віце-прем'єра РФ Олександра Новака пише, що російська нафтова галузь, від якої залежить чверть доходів бюджету та майже половина експортного виторгу економіки, за словами американських експертів, поступово скочується в кризу.
Наразі обсяги виробництва нафти в країні-агресорці найнижчі з 2009 року, коли вони становили 494,2 млн. тонн.
При цьому російська влада планувала збільшити обсяги видобутку в минулому році принаймні до 520 млн. тонн. Проте на нафтові амбіції Кремля значно вплинули американські санкції проти «Роснефти» та «Лукойла», які підірвали експорт до Індії та Китаю, зазначають аналітики.
З момента набуття санкціями чинності в кінці листопада 2025 року, у танкерах просто посеред моря «застрягло» 35 млн нерозпроданих барелів. А місця для зберігання незатребуваної нафти просто не залишилося.
російська нафта Urals продається зараз по 35−37 доларів за барель, тобто зі знижкою майже 50% до марки Brent. Обвал цін на Urals зробив видобуток на цілій низці родовищ у Росії збитковим. Прибутки місцевих нафтових гігантів впали в рази: «Роснефти» — втричі, а «Лукойла» — вдвічі.
До 2050 року через виснаження старих, ще радянських родовищ, експорт російської нафти може впасти втричі — з 234 до 79 млн. тонн на рік. А згідно зі «стрес-сценарієм», який включає посилення західних санкцій та прискорену відмову світу від вуглеводнів, цей обсяг сягне нуля.
