ЄС має запас потужностей для допомоги Україні перед зимою — Єврокомісія

На фоні цілеспрямованих російських ударів по українській енергетиці Європейська комісія заявила, що ЄС має потужності для продовження підтримки України для забезпечення проходження зимового періоду.

Про це заявила речниця Європейської комісії Анна Кайса Ітконен на брифінгу в Брюсселі.

«Ми найрішучішим чином засуджуємо ці удари. На жаль, це не є чимось новим, адже таке відбувається з початку війни. росія хірургічно та стратегічно знищує, атакує та націлюється на українську енергетичну інфраструктуру, і це абсолютно ганебно», — сказала речниця, коментуючи останню серію російських ударів у ніч проти 10 жовтня.

Вона зазначила, що ЄС підтримує зв’язок з українською владою, а також з представниками Групи семи, додавши, що ЄС «продовжуватиме підтримувати Україну як у плані відновлення інфраструктури, так і в наданні зимової допомоги, як це було минулого року».

«У нас є додаткові потужності як для України, так і для Молдови, і ми продовжуватимемо допомагати. Наразі тривають інтенсивні дискусії, і Україна може розраховувати на нашу підтримку в майбутньому, оскільки надворі стає холодніше», — сказала Ітконен.

Вона підкреслила, що російські удари завдають шкоди не лише інфраструктурі, але й критично важливим сервісам, у тому числі лікарням і школам.

Паула Пінью, головна речниця Європейської комісії, додала, що ЄС «з початку війни робить усе можливе, щоб допомогти українцям відновити енергетичну інфраструктуру».

