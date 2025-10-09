Чорноморськ Одеської області повністю знеструмлено після російської атаки
Місто Чорноморськ Одеської області в результаті російської атаки повністю знеструмлено.
Про це повідомив міський голова Чорноморська Василь Гуляєв.
«Електропостачання у громаді відсутнє (окрім с. Бурлачої Балки). Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням. Розпочинаємо розгортання Пунктів незламності», — написав він у Фейсбук.
За його словами, пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватні будинки.
Критична інфраструктура наразі працює на генераторах.
Нагадаємо:
Російські війська в останні тижні змінили тактику обстрілів українських енергооб’єктів та зосередилися на масованих атаках не української енергосистеми загалом, а її елементів в окремих регіонах.
