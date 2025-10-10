0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На який залізничних вокзалах працюють пункти незламності

Енергетика
16
На який залізничних вокзалах працюють пункти незламності
На який залізничних вокзалах працюють пункти незламності, mindev.gov.ua
На 96 вокзалах по всій Україні продовжують працювати пункти незламності — місця, де кожен пасажир та мешканець населеного пункту може отримати підтримку під час можливих відключень електроенергії.
Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку громад і територій.
У пунктах незламності можна безкоштовно підзарядити гаджети, випити гарячого чаю, скористатися безкоштовним інтернетом через Starlink.
Для безперебійної роботи пунктів сформовано резерви пально-мастильних матеріалів, тому генератори забезпечують стабільне електропостачання навіть у разі тривалих відключень.
Читайте також
Також кожен пункт має термопоти для приготування гарячих напоїв, ковдри та інші засоби першої потреби.
На 50 вокзалах у пунктах незламності облаштовано дитячі куточки, де маленькі пасажири можуть комфортно відпочити й розважитися під час очікування поїзда.
Раніше Finance.ua повідомляв, що уряд готується до будь-яких сценаріїв під час опалювального сезону. Загалом по Україні функціонує понад десять тисяч пунктів незламності.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems