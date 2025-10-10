На який залізничних вокзалах працюють пункти незламності
На 96 вокзалах по всій Україні продовжують працювати пункти незламності — місця, де кожен пасажир та мешканець населеного пункту може отримати підтримку під час можливих відключень електроенергії.
Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку громад і територій.
У пунктах незламності можна безкоштовно підзарядити гаджети, випити гарячого чаю, скористатися безкоштовним інтернетом через Starlink.
Для безперебійної роботи пунктів сформовано резерви пально-мастильних матеріалів, тому генератори забезпечують стабільне електропостачання навіть у разі тривалих відключень.
Також кожен пункт має термопоти для приготування гарячих напоїв, ковдри та інші засоби першої потреби.
На 50 вокзалах у пунктах незламності облаштовано дитячі куточки, де маленькі пасажири можуть комфортно відпочити й розважитися під час очікування поїзда.
Раніше Finance.ua повідомляв, що уряд готується до будь-яких сценаріїв під час опалювального сезону. Загалом по Україні функціонує понад десять тисяч пунктів незламності.
