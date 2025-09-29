Уряд готується до будь-яких сценаріїв на зиму — Мінрегіон Сьогодні 13:34

Уряд готується до будь-яких сценаріїв на зиму — Мінрегіон

Уряд готується до будь-яких сценаріїв під час опалювального сезону.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

«Ми входимо у четвертий опалювальний сезон в умовах війни. Це означає, що маємо бути готові до будь-яких сценаріїв: від звичайних аварійних ситуацій до масованих обстрілів. Завдання Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду — тримати повну координацію, створювати резерви обладнання і матеріалів, відпрацьовувати дії на випадок кризових подій», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він наголосив, що середній показник підготовки житлово-комунального господарства по країні перевищує 95%.

«Наприклад, у Чернігівській області підготовлено понад 93% житлового фонду, більше ніж 95% дитячих садків, шкіл і лікарень, понад 92% котелень. Замінено більше ніж чотири кілометри теплових мереж, відремонтовано котли й теплопункти, створено запаси вугілля та пелет. Аналогічні роботи тривають у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській і Херсонській областях», — повідомив Кулеба.

За його словами, важливим напрямом підготовки є розгортання розподіленої генерації, яка дозволяє підтримувати стабільність навіть у разі пошкоджень центральних мереж. У Чернігові змонтовано п’ять когенераційних установок загальною потужністю 3,3 МВт, додатково готові до роботи дванадцять блочно-модульних котелень сумарною потужністю 12,4 МВт. Такі проєкти впроваджуються і в інших регіонах, щоб громади могли автономно забезпечувати себе теплом і світлом.

В Україні функціонує понад десять тисяч пунктів незламності, які оснащені генераторами і пальним, щоб люди мали тепло, електрику, воду й зв’язок навіть під час відключень. Додатково готуються пункти обігріву, які можуть бути розгорнуті за потреби, а також контролюється наявність пального для роботи генераторів у сфері ЖКГ та соціальній інфраструктурі.

Нагадаємо, початок опалювального сезону 2025−2026 очікується приблизно в середині жовтня, але все залежить від погодних умов. Зокрема, згідно із законодавством, тепло дають, коли протягом трьох діб поспіль середньодобова температура становить вісім градусів або нижче. Однак місцева влада може почати раніше опалювати лікарні, школи та садочки за потреби, навіть якщо основний опалювальний сезон ще не розпочався.

Для стабільного проходження опалювального сезону уряд готує рішення про заборону на відключення водо- та електропостачання у прифронтових громадах за борги.

