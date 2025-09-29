Уряд затвердив нові правила закупівель за програмою Ukraine Facility Сьогодні 16:03

Уряд затвердив нові правила закупівель за програмою Ukraine Facility

Уряд ухвалив новий розділ правил публічних закупівель під час воєнного стану, який визначає, як замовники можуть використовувати кошти програми Ukraine Facility від ЄС.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Нові правила стосуються всіх публічних закупівель за програмою — від органів влади та місцевих громад до шкіл, лікарень та інших державних і комунальних установ.

Основні умови для замовників:

Учасниками можуть бути лише компанії та субпідрядники з «прийнятних країн» — держав ЄС, України, країн Західних Балкан, Грузії, Молдови, Європейського економічного простору та інших країн, які надають Україні рівень підтримки, еквівалентний ЄС.

Товари, роботи та послуги мають походити з цих країн (повний перелік на сайті Мінекономіки).

Учасники та їхні бенефіціарні власники не повинні перебувати під санкціями ЄС.

«Узгодження процедури з зобовʼязаннями за Рамковою угодою між Україною та ЄС щодо функціонування програми Ukraine Facility робить систему закупівель більш зрозумілою та підвищує ефективність використання коштів ЄС на відновлення та розвиток», — коментують рішення у Мінекономіки.

За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, завдяки підтримці ЄС громади, школи, коледжі та інші установи зможуть купувати обладнання, модернізувати приміщення, проводити ремонти та будувати нові об’єкти.

«Розраховуємо на позитивну оцінку з боку Євросоюзу, адже Україна демонструє ефективне та прозоре використання коштів Європи», — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Зазначимо, програму Ukraine Facility започатковано у 2024 році рішенням Європейського парламенту та Ради ЄС. Вона допомагає фінансувати відновлення, модернізацію та реформи в Україні на шляху до членства в ЄС.

