0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд затвердив нові правила закупівель за програмою Ukraine Facility

26
Уряд затвердив нові правила закупівель за програмою Ukraine Facility
Уряд затвердив нові правила закупівель за програмою Ukraine Facility
Уряд ухвалив новий розділ правил публічних закупівель під час воєнного стану, який визначає, як замовники можуть використовувати кошти програми Ukraine Facility від ЄС.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Нові правила стосуються всіх публічних закупівель за програмою — від органів влади та місцевих громад до шкіл, лікарень та інших державних і комунальних установ.
Основні умови для замовників:
  • Учасниками можуть бути лише компанії та субпідрядники з «прийнятних країн» — держав ЄС, України, країн Західних Балкан, Грузії, Молдови, Європейського економічного простору та інших країн, які надають Україні рівень підтримки, еквівалентний ЄС.
  • Товари, роботи та послуги мають походити з цих країн (повний перелік на сайті Мінекономіки).
  • Учасники та їхні бенефіціарні власники не повинні перебувати під санкціями ЄС.
«Узгодження процедури з зобовʼязаннями за Рамковою угодою між Україною та ЄС щодо функціонування програми Ukraine Facility робить систему закупівель більш зрозумілою та підвищує ефективність використання коштів ЄС на відновлення та розвиток», — коментують рішення у Мінекономіки.
Читайте також
За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, завдяки підтримці ЄС громади, школи, коледжі та інші установи зможуть купувати обладнання, модернізувати приміщення, проводити ремонти та будувати нові об’єкти.
«Розраховуємо на позитивну оцінку з боку Євросоюзу, адже Україна демонструє ефективне та прозоре використання коштів Європи», — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
Зазначимо, програму Ukraine Facility започатковано у 2024 році рішенням Європейського парламенту та Ради ЄС. Вона допомагає фінансувати відновлення, модернізацію та реформи в Україні на шляху до членства в ЄС.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіБізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems