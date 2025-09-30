0 800 307 555
У Дії з’явилися push-сповіщення про зміни в будівельних документах

Українці зможуть відстежувати статус будівельних документів, поданих у ЦНАП, в застосунку Дія. Користувачі отримуватимуть push-сповіщення про всі зміни.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Які повідомлення надходитимуть

У Дії можна отримати сповіщення про:
  • початок підготовчих робіт;
  • початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта;
  • скасування або зміни цих повідомлень;
  • декларації про готовність об’єкта до експлуатації (у тому числі самочинних чи за рішенням суду);
  • заяви про надання, зміну або анулювання містобудівних умов та обмежень;
  • видачу, зміну або дублікат будівельного паспорта.

Як це працює

  1. Подайте заявку на оформлення документа через ЦНАП.
  2. Оновіть застосунок і авторизуйтеся в Дії.
  3. Push-сповіщення надходитимуть автоматично при зміні статусу документа.
У міністерстві зазначили, що за останні п’ять років українці скористалися будівельними послугами понад 236 тисяч разів у Дії та 410 тисяч разів у ЦНАПах. Тепер процес став простішим: статус документів завжди доступний у смартфоні, а працівники ЦНАПів отримали менше навантаження.
Нагадаємо, документи на будівництво від фізичних осіб розглядають автоматично. Рішення ухвалює електронна система без участі людей за 10−15 хвилин замість кількох днів. Раніше автоматичні реєстрації працювали лише через портал Дія — послугою користувалися до третини заявників. Відтепер автоматизація працює і для кабінету ЦНАП.
Центри надання адміністративних послуг запровадили електронну систему «Вулик». Це нововведення дозволить мінімізувати бюрократію, оптимізувати документообіг та суттєво скоротити час обслуговування для громадян.
