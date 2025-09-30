У Дії з’явилися push-сповіщення про зміни в будівельних документах 30.09.2025, 01:38 — Технології&Авто

У Дії з’явилися push-сповіщення про зміни в будівельних документах

Українці зможуть відстежувати статус будівельних документів, поданих у ЦНАП, в застосунку Дія. Користувачі отримуватимуть push-сповіщення про всі зміни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Які повідомлення надходитимуть

У Дії можна отримати сповіщення про:

початок підготовчих робіт;

початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта;

скасування або зміни цих повідомлень;

декларації про готовність об’єкта до експлуатації (у тому числі самочинних чи за рішенням суду);

заяви про надання, зміну або анулювання містобудівних умов та обмежень;

видачу, зміну або дублікат будівельного паспорта.

Як це працює

Подайте заявку на оформлення документа через ЦНАП. Оновіть застосунок і авторизуйтеся в Дії. Push-сповіщення надходитимуть автоматично при зміні статусу документа.

У міністерстві зазначили, що за останні п’ять років українці скористалися будівельними послугами понад 236 тисяч разів у Дії та 410 тисяч разів у ЦНАПах. Тепер процес став простішим: статус документів завжди доступний у смартфоні, а працівники ЦНАПів отримали менше навантаження.

Нагадаємо, документи на будівництво від фізичних осіб розглядають автоматично . Рішення ухвалює електронна система без участі людей за 10−15 хвилин замість кількох днів. Раніше автоматичні реєстрації працювали лише через портал Дія — послугою користувалися до третини заявників. Відтепер автоматизація працює і для кабінету ЦНАП.

Центри надання адміністративних послуг запровадили електронну систему «Вулик». Це нововведення дозволить мінімізувати бюрократію, оптимізувати документообіг та суттєво скоротити час обслуговування для громадян.

