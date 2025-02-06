Без людського фактору: будівельні документи в ЦНАПах розглядатимуть автоматично — Finance.ua
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Без людського фактору: будівельні документи в ЦНАПах розглядатимуть автоматично

Казна та Політика
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Без людського фактору: будівельні документи в ЦНАПах розглядатимуть автоматично
Без людського фактору: будівельні документи в ЦНАПах розглядатимуть автоматично
Документи на будівництво від фізичних осіб розглядатимуть автоматично. Рішення ухвалюватиме електронна система без участі людей за 10−15 хвилин замість кількох днів. Такий формат реєстрації заявників затверджений постановою уряду.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Раніше автоматичні реєстрації працювали лише через портал Дія — послугою користувалися до третини заявників. Відтепер автоматизація працює і для кабінету ЦНАП.
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Нові правила стосуються об’єктів СС1, тобто зведення фізичними особами невеликих житлових будинків, господарських споруд (сарай, гараж) та об’єктів малої інфраструктури. Тепер документи, подані через ЦНАП і внесені адміністратором до електронного кабінету в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ), розглядатимуть автоматично.
Що змінюється:
  1. Швидше оформлення. Раніше документи для початку та завершення будівництва розглядали органи місцевого самоврядування й Державна інспекція архітектури та містобудування України — вручну від 1 до 10 днів. Тепер обробка триватиме 10−15 хвилин.
  2. Менше помилок. ЄДЕССБ здійснюватиме моніторинг і виявлятиме методологічні або технічні неточності в документах.
  3. Зручність для громадян. Якщо інформації про цільове призначення земельної ділянки немає у відкритих реєстрах, система автоматично перевірить відповідність містобудівним умовам та обмеженням, будівельному паспорту.
За матеріалами:
Finance.ua
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