ЦНАПи переходять на електронну систему: уряд ухвалив відповідну постанову — Finance.ua

ЦНАПи переходять на електронну систему: уряд ухвалив відповідну постанову Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

ЦНАПи переходять на електронну систему: уряд ухвалив відповідну постанову

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) запроваджують електронну систему «Вулик». Це нововведення дозволить мінімізувати бюрократію, оптимізувати документообіг та суттєво скоротити час обслуговування для громадян.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України

«Кабмін затвердив постанову, яка унормовує систему для автоматизації центрів надання адміністративних послуг Вулик», — сказано в повідомленні.

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За словами Міницифри, «Вулик» автоматизує запити відвідувачів, обробку документів, перевірку даних і навіть створення звітів.

«Це допоможе українцям витрачати менше часу на отримання послуг у ЦНАПах, а адміністраторам — якісно оптимізовувати цей процес», — пояснили в міністерстві.

Зазначається, що систему створено, щоб зробити обслуговування в ЦНАПах зручним для всіх. Завдяки безоплатній електронній системі можна цифровізувати роботу, а це значно спростить надання послуг людям.

Нагадаємо, раніше у Центрах надання адмінпослуг розширили перелік сервісів:

люди, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії проти України отримали можливість ставати на облік для отримання санаторно-курортного лікування чи компенсації вартості такого лікування, якщо оплатили його самостійно;

люди, які мають право на пільгу, а також члени їхніх сімей чи опікуни тепер можуть внести свої дані до Реєстру пільговиків;

батьки чи інші законні представники дітей, які навчаються в освітніх закладах на територіях радіоактивного забруднення, та дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи, і не харчуються в їдальнях цих закладів, можуть оформити щомісячну грошову компенсацію.

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