Стало відомо, чи можна оформити відстрочку від мобілізації через ЦНАП — Finance.ua

Стало відомо, чи можна оформити відстрочку від мобілізації через ЦНАП
В Україні 18 травня набув сили закон про мобілізацію № 3633-IX. Військовозобов'язані повинні оновити облікові дані протягом 60 днів з дня, коли закон про мобілізацію набрав чинності.
Згідно з законодавством, є три способи для оновлення військово-облікових даних через:
- ТЦК і СП;
- ЦНАПи;
- мобільний застосунок «Резерв+».
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Директорка департаменту ЦНАП Києва Наталія Шамрай на порталі «Українського радіо» розповіла, чи може військовозобов'язаний прийти в ЦНАП і оформити відстрочку від мобілізації.
Посадовиця заперечила таку можливість. «Ні» — коротко відповіла вона.
Також Шамрай розповіла, чи потрібно після реєстрації у ЦНАПі знову йти у ТЦК, щоб отримати якийсь військовий документ.
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«Якщо ти отримав послугу у ЦНАПі, тобі видається витяг із системи, який генерується системою, там є дані про кожну особу персонально, тому витяги трошки різняться. Але що там точно є в тому витягу: прізвище, ім'я, по батькові і унікальний код-номер, який дається системою, за яким будь-які органи, які мають право зупиняти і перевіряти, за тим кодом перевіряють людину. Такий витяг видруковується з системи, на нього ставиться печатка і підпис адміністратора. Тобто це є підтвердження того, що ти дані оновив, витяг із системи отримав. Якщо ти оновився через Резерв+, то, звісно, показуєш відображення цієї інформації, яка є в застосунку Резерв+», — роз’яснила директорка департаменту ЦНАП Києва.
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