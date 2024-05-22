Тестування е-черги розширили на всі ТЦК — Міноборони Сьогодні 10:45 — Особисті фінанси

Тестування е-черги розширили на всі ТЦК — Міноборони

Міністерство оборони спільно з Командуванням Сухопутних військ запустили електронну чергу до ТЦК та СП для оновлення даних. Сервіс вже працює у всіх ТЦК та СП України в тестовому режимі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

«Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Тому ми досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК та СП», — відзначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, тепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час

​Для запису до еЧерги потрібно:

обрати ТЦК та СП, в якому ви стоїте на обліку;

ввести персональні дані для запису;

підтвердити номер телефону;

отримати повідомлення з датою та часом запису.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України запустило електронну чергу для відвідування територіальних центрів комплектування. Попередній запис був можливий в 19 ТЦК — тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада ухвалила зміни до закону про мобілізацію, який вступив в дію вже 18 травня. Згідно з цим законом, впродовж 60 календарних днів, починаючи з 18 травня по 16 липня, всі військовозобов'язані повинні оновити облікові дані;

закон передбачає декілька можливостей для реєстрації особистих даних як онлайн, так і офлайн. Зокрема онлайн це можна зробити в електронному кабінеті призовника. Офлайн подати документи можна у ТЦК та СП чи ЦНАП;

оновити дані в ТЦК повинні чоловіки віком від 18 до 60 років, які підпадають під мобілізацію, включно з тими, хто перебуває за кордоном, незалежно від придатності чи обмеженої придатності до військової служби. Також під цю вимогу підпадають жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, що перебувають на військовому обліку.

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