Міноборони запускає електронну чергу до ТЦК: як записатись — Finance.ua
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Міноборони запускає електронну чергу до ТЦК: як записатись

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Міноборони запускає електронну чергу до ТЦК: як записатись
Міноборони запускає електронну чергу до ТЦК: як записатись
Міністерство оборони України запустило електронну чергу для відвідування територіальних центрів комплектування (ТЦК).
Про це повідомила пресслужба відомства у Telegram.
«Розпочинаємо тестування нового сервісу від Міноборони — електронної черги до ТЦК та СП. Попередній запис вже можливий в 19 ТЦК — тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького. Вже скоро підключимо значно більше», — сказано в повідомленні.
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Повний перелік можна знайти за посиланням.

Як записатись до е-черги

1. Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.
2. Введіть ваші персональні дані для запису.
3. Підтвердіть номер телефону.
4. Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.
Міноборони запускає електронну чергу до ТЦК: як записатись
Нагадаємо, в Україні 18 травня набув чинності оновлений Закон про мобілізацію. У цей день Міністерство оборони запустило мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Оновити дані можна будь-яким із зручних способів:

  • онлайн — через застосунок Резерв+. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе;
  • офлайн — у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні. Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.
Військовозобов'язаним вклеюють у військово-обліковий документ штрих-код (VIN-код). Фактично це є ідентифікаційним кодом, який Реєстр військовозобов'язаних «Оберіг» автоматично присвоює військовозобов'язаному. Він зокрема свідчить, що людина виконала вимоги закону про мобілізацію та оновила дані у ТЦК.

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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