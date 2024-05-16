В Міноборони пояснили, коли військовозобовʼязаних можуть обмежити у праві на керування авто — Finance.ua

В Міноборони пояснили, коли військовозобовʼязаних можуть обмежити у праві на керування авто Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

В Міноборони пояснили, коли військовозобовʼязаних можуть обмежити у праві на керування авто

З 18 травня в Україні набирає чинності оновлений закон про мобілізацію. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону пояснив, в якому випадку військовозобов'язаного громадянина можуть обмежити в праві керування авто.

«У законі є чітко прописана схема. Людині, яка ухиляється протягом 5 днів з моменту, коли людина має з’явитися в ТЦК та СП по повістці, надсилається вимога по виконанню обов’язку військовозобов'язаного. Після цього, якщо людина протягом 10 днів ігнорує і її, добровільно не приходить, не оновлює, не уточнює свої дані в ТЦК та СП, йде звернення до суду. А суд вже приймає рішення стосовно обмеження керування транспортним засобом», — акцентував Лазуткін.

Речник Міноборони додав: щоб не лякати людей, треба зазначити, що це — тимчасове обмеження.

«Якщо людина оновлює свої дані, уточнює їх, то відповідно це обмеження скасовується», — підкреслив він.

Щодо військово-транспортного обов’язку, то на потреби ЗСУ вилучають спецтехніку, тому громадянам не варто боятись, що заберуть транспорт особистого керування, зауважив Лазуткін.

«До речі, про транспортні засоби хочу зазначити, що є військово-транспортний обов’язок. Багато хто перелякався, що будуть забирати автівки. Насправді - ні. Він давно вже діє, і це не нова норма. Як ми бачимо, залучались деякі автівки, переважно це спеціальний транспорт у державних установ. Але легкові автомобілі, особливо масово, ніхто у людей не забирав. Знову ж таки, для цього є відповідна норма, передусім це в першу чергу буде стосуватися спецтехніки», — резюмував речник Міноборони.

Довідка Finance.ua:

з 18 травня всі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років протягом 60 діб мають оновити свої дані у ТЦК;

за порушення правил військового обліку в особливий період передбачається штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень. Військовозобов'язані, які отримали по декілька штрафів та не з’явились до ТЦК, можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності.

УНІАН За матеріалами:

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