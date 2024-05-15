У Раді пояснили, чого чекати ухилянтам, які ігнорують штрафи — Finance.ua

У Раді пояснили, чого чекати ухилянтам, які ігнорують штрафи Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

У Раді пояснили, чого чекати ухилянтам, які ігнорують штрафи

В Україні 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. Напередодні у Верховній Раді повідомили, що військовозобов'язані, які отримали по декілька штрафів та не з’явились до ТЦК, можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності.

Подробиці нововведення розповіла народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз у коментарі ТСН.ua

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«Потрібно розуміти поетапність застосування штрафів. Спочатку накладається адміністративний штраф. Якщо порушник не сплачує його, то військовозобов'язаному може бути виписаний другий штраф, більший за попередній. Для фізичних осіб йдеться про суми від 17 тис. грн. до 25 тис. грн», — каже Ірина Фріз.

Це означає, що штраф накладено за порушення обліку.

«Якщо порушник не сплачує ані перший штраф, ані другий, не з’являється для оновлення своїх облікових даних після сплати штрафу, то підпадає під кримінальну відповідальність за порушення закону про мобілізацію», — пояснює депутатка.

Тобто, це стаття за ухилянство, а не порушення військового обліку.

«І саме за це в чинному законодавстві стаття була не змінена — передбачається від 3 до 5 років ув’язнення за ухилення від мобілізації під час дії воєнного стану», — резюмувала вона.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук раніше заявляв , що в Україні можуть почати блокувати рахунки й арештовувати майно людей, які ухиляються від мобілізації. Це може бути реалізовано через адміністративне судочинство.

За словами нардепа, підвищення штрафів за ухилення від мобілізації може призвести до того, що люди їх не платитимуть. Відтак виконавчі служби судів будуть завалені величезною кількістю проваджень.

УНІАН За матеріалами:

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