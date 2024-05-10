В Україні блокуватимуть рахунки ухилянтів: нардеп пояснив, як це можливо — Finance.ua

В Україні блокуватимуть рахунки ухилянтів: нардеп пояснив, як це можливо Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

В Україні блокуватимуть рахунки ухилянтів: нардеп пояснив, як це можливо

В Україні можуть почати блокувати рахунки й арештовувати майно людей, які ухиляються від мобілізації. Це може бути реалізовано через адміністративне судочинство.

Про це розповів член комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук, передає УНІАН

Читайте також Заочні штрафи для ухилянтів до 25 500 грн: нардепи проголосували

За словами нардепа, підвищення штрафів за ухилення від мобілізації може призвести до того, що люди їх не платитимуть. Відтак виконавчі служби судів будуть завалені величезною кількістю проваджень.

«Це великі гроші для Києва, для мене. А для якихось провінційних міст і сіл — це дуже великі гроші. Тобто, скоріш за все, в нас буде масова ситуація, коли ці штрафи не будуть оплачені громадянами, бо в них просто може не бути грошей або вони не захочуть це робити», — зауважив Осадчук.

Читайте також Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації

Він пояснив, що тоді включається процедура виконавчого провадження, а таким чином можна буде блокувати рахунки й накладати стягнення на майно.

«Тобто фактично таким чином Міноборони та Кабмін повертаються до тієї ідеї, яка була в грудні 2023 року в законопроєкті про мобілізацію, де передбачалося блокування рахунків, і вона була відхилена ВР, бо це було неконституційно. Але зараз ця схема буде запущена через, в принципі, абсолютно законну процедуру — через адміністративне судочинство», — підкреслив нардеп.

Нагадаємо, у січні 2024 року заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявляла, що в рамках того законодавчого поля, що існує на сьогодні, фінансово обмежити осіб, які ухиляються від мобілізації в Україні, не можна.

«Будь-яка інформація, яка є в банках і стосується кожної конкретної особи, вона може розкриватися тільки в окремих випадках, в більшості - за рішенням суду», — пояснювала тоді Рожкова.

Читайте також У Раді повернулись до обговорення блокування рахунків ухилянтів та пропонують заохочення для військових

Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративні правопорушення за порушення мобілізації.

А 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 10 449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набере чинності 18 травня.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.