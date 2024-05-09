Заочні штрафи для ухилянтів до 25 500 грн: нардепи проголосували — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Заочні штрафи для ухилянтів до 25 500 грн: нардепи проголосували

Особисті фінанси
356
Заочні штрафи для ухилянтів до 25 500 грн: нардепи проголосували
Заочні штрафи для ухилянтів до 25 500 грн: нардепи проголосували
У Раді проголосували законопроект № 10 379, що передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку.
Законопроєкт передбачає суттєве підвищення штрафів для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
Суми штрафів для ухилянтів будуть такими:
  • за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення): штраф від 3 400 до 5 100 грн, за повторне порушення або в особливий період — від 17 000 до 25 500 грн;
  • за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час (210−1 КУпАП): від 5 100 до 8 500 грн — для громадян, від 17 000 до 34 000 грн — для посадових та юридичних осіб;
  • за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17 000 до 25 500 грн — для громадян, від 34 000 до 59 500 грн — для посадових та юридичних осіб.

Довідка Finance.ua:

  • 16 квітня 2024 року Президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Норми, прописані у законі, набудуть чинності 18 травня. Нові правила зобов’язують усіх чоловіків віком від 18 до 60 років оновити свої дані протягом 60 днів. Це стосується громадян України, які перебувають в Україні, а також тих, хто наразі проживає за кордоном;
  • Згідно з чинними нормами, чоловіки, які перебувають за кордоном, мають оновити свої дані протягом 60 днів з дня набрання чинності цього закону. А це означає, що крайній термін — 15 липня 2024 року. Зауважимо, що у разі зміни військово-облікових даних у майбутньому, відповідні дані потрібно буде оновити протягом 7 днів.Цей термін визначається правилами військового обліку;
  • Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів — до 11 серпня 2024 року.

Законопроєкт про мобілізацію

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.