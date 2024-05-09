Заочні штрафи для ухилянтів до 25 500 грн: нардепи проголосували — Finance.ua

Заочні штрафи для ухилянтів до 25 500 грн: нардепи проголосували Сьогодні 10:41 — Особисті фінанси

Заочні штрафи для ухилянтів до 25 500 грн: нардепи проголосували

У Раді проголосували законопроект № 10 379, що передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку.

Законопроєкт передбачає суттєве підвищення штрафів для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Суми штрафів для ухилянтів будуть такими:

за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення): штраф від 3 400 до 5 100 грн, за повторне порушення або в особливий період — від 17 000 до 25 500 грн;

грн, за повторне порушення або в особливий період — за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час (210−1 КУпАП): від 5 100 до 8 500 грн — для громадян, від 17 000 до 34 000 грн — для посадових та юридичних осіб;

— для громадян, від — для посадових та юридичних осіб; за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17 000 до 25 500 грн — для громадян, від 34 000 до 59 500 грн — для посадових та юридичних осіб.

Довідка Finance.ua:

16 квітня 2024 року Президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Норми, прописані у законі, набудуть чинності 18 травня. Нові правила зобов’язують усіх чоловіків віком від 18 до 60 років оновити свої дані протягом 60 днів. Це стосується громадян України, які перебувають в Україні, а також тих, хто наразі проживає за кордоном;

Згідно з чинними нормами, чоловіки, які перебувають за кордоном, мають оновити свої дані протягом 60 днів з дня набрання чинності цього закону. А це означає, що крайній термін — 15 липня 2024 року. Зауважимо, що у разі зміни військово-облікових даних у майбутньому, відповідні дані потрібно буде оновити протягом 7 днів.Цей термін визначається правилами військового обліку;

Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів — до 11 серпня 2024 року.

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