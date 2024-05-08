Як чоловікам оновити дані за кордоном: що буде, якщо цього не зробити — Finance.ua

Як чоловікам оновити дані за кордоном: що буде, якщо цього не зробити Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Як чоловікам оновити дані за кордоном: що буде, якщо цього не зробити

16 квітня 2024 року Президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Норми, прописані у законі, набудуть чинності 18 травня.

Нові правила зобов’язують усіх чоловіків віком від 18 до 60 років оновити свої дані протягом 60 днів. Це стосується громадян України, які перебувають в Україні, а також тих, хто наразі проживає за кордоном.

Про це нагадує visitukraine.today

Терміни

Згідно з чинними нормами, чоловіки, які перебувають за кордоном, мають оновити свої дані протягом 60 днів з дня набрання чинності цього закону. А це означає, що крайній термін — 15 липня 2024 року.

Зауважимо, що у разі зміни військово-облікових даних у майбутньому, відповідні дані потрібно буде оновити протягом 7 днів. Цей термін визначається правилами військового обліку.

Які дані потрібно оновлювати

особисті дані: ПІБ, дату народження, місце проживання за кордоном, контактний номер телефону, адресу електронної пошти;

інформацію про стан здоров’я;

інформацію про освіту (місце навчання, якщо особа навчається) та місце роботи;

інформацію про сімейний стан;

інформацію про військово-облікову спеціальність.

Як оновити дані за кордоном

Повертатися в Україну для оновлення своїх персональних даних не потрібно. Крім цього, оновлення персональної інформації не передбачає вручення повісток та мобілізації.

Поки не існує механізмів, які б дозволяли мобілізувати людину за кордоном.

Щоб оновити військово-облікові дані за кордоном існує два шляхи:

1. Звернутися до дипломатичної установи України (посольства або консульства України в країні перебування).

2. Подати відповідну інформацію через Електронний кабінет військовозобов'язаного.

Документи. Для оновлення даних громадянин має мати при собі: паспорт громадянина України, військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного), а також документи, що підтверджують місце проживання за кордоном.

Що буде, якщо не оновити дані

Згідно з установленими правилами, чоловіки, які не оновлять свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року, перш за все не зможуть отримувати консульські послуги в установах.

Крім цього, до таких осіб можуть застосовуватись обмеження на виїзд з країни та накладатись штрафи від 3000 до 5000 гривень.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів — до 11 серпня 2024 року. Законопроєкти про затвердження відповідних указів президента № 11 234 та № 11 235 підтримали 339 та 336 нардепів відповідно.

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