Ключові зміни у військовому рекрутингу — Finance.ua

Ключові зміни у військовому рекрутингу Сьогодні 17:03 — Казна та Політика

Ключові зміни у військовому рекрутингу

Уже майже 4 місяці на Work.ua працює окремий функціонал для залучення спеціалістів у Сили оборони. Цей напрямок є надважливим для обороноздатності країни.

Про це повідомляє кадролвий портал Work.ua.

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У квітні 599 підрозділів мали хоч би одну вакансію на work.ua/zsu/ , що на 18% більше за показники березня. Нагадаємо, у грудні 2023 року таких підрозділів було 146.

Кількість пропозицій роботи зросла майже на чверть і складає 4 170 вакансій.

Як і в березні, у квітні найбільше вакансій від Сил оборони маємо в категоріях «Охорона, безпека», «Транспорт, автобізнес», «Телекомунікації та зв’язок», «Медицина, фармацевтика», «Робочі спеціальності, виробництво».

У квітні Сили оборони отримали 15 243 відгуки від шукачів, що на 7% менше, ніж у березні. Це вплинуло і на середній показник конкуренції, який знову знизився.

Серед шукачів, що відгукувалися на вакансії Сил оборони у квітні, 40% жінок і 60% чоловіків. Цікаво, що у квітні збільшилася частка відгуків від чоловіків молодших 35 років.

Нагадаємо, онлайнові платформи, які співпрацюють з Міноборони, розміщують на своїх ресурсах вакансії Сил оборони. Вони — лише ланка між військовими підрозділами та зацікавленими кандидатами. Тобто відгуки розглядають уповноважені особи підрозділу.

Усе подальше спілкування кандидата після первинного відбору відбувається з представником підрозділу. Цій людині й можна поставити всі запитання щодо умов служби.

Якщо кандидат погоджується, підрозділ надає йому так званий лист-відношення, з яким необхідно прийти до ТЦК та СП й оформитися. Процедура триває кілька днів. Далі - навчальний центр, а вже після нього людина потрапляє у вибрану частину.

Контракт на службу підписується до кінця особливого періоду. Хоча є опція підписати його на якийсь визначений термін. Читайте детальніше в статті:

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