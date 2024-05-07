Ключові зміни у військовому рекрутингу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ключові зміни у військовому рекрутингу

Казна та Політика
164
Ключові зміни у військовому рекрутингу
Ключові зміни у військовому рекрутингу
Уже майже 4 місяці на Work.ua працює окремий функціонал для залучення спеціалістів у Сили оборони. Цей напрямок є надважливим для обороноздатності країни.
Про це повідомляє кадролвий портал Work.ua.
Читайте також
У квітні 599 підрозділів мали хоч би одну вакансію на work.ua/zsu/, що на 18% більше за показники березня. Нагадаємо, у грудні 2023 року таких підрозділів було 146.
Кількість пропозицій роботи зросла майже на чверть і складає 4 170 вакансій.
Як і в березні, у квітні найбільше вакансій від Сил оборони маємо в категоріях «Охорона, безпека», «Транспорт, автобізнес», «Телекомунікації та зв’язок», «Медицина, фармацевтика», «Робочі спеціальності, виробництво».
Читайте також
У квітні Сили оборони отримали 15 243 відгуки від шукачів, що на 7% менше, ніж у березні. Це вплинуло і на середній показник конкуренції, який знову знизився.
Серед шукачів, що відгукувалися на вакансії Сил оборони у квітні, 40% жінок і 60% чоловіків. Цікаво, що у квітні збільшилася частка відгуків від чоловіків молодших 35 років.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, онлайнові платформи, які співпрацюють з Міноборони, розміщують на своїх ресурсах вакансії Сил оборони. Вони — лише ланка між військовими підрозділами та зацікавленими кандидатами. Тобто відгуки розглядають уповноважені особи підрозділу.
Усе подальше спілкування кандидата після первинного відбору відбувається з представником підрозділу. Цій людині й можна поставити всі запитання щодо умов служби.
Якщо кандидат погоджується, підрозділ надає йому так званий лист-відношення, з яким необхідно прийти до ТЦК та СП й оформитися. Процедура триває кілька днів. Далі - навчальний центр, а вже після нього людина потрапляє у вибрану частину.
Контракт на службу підписується до кінця особливого періоду. Хоча є опція підписати його на якийсь визначений термін. Читайте детальніше в статті:

Рекрутинг до ЗСУ: які гроші й умови пропонують

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.