В Міноборони озвучили плани щодо відкриття рекрутингових центрів: коли та скільки з’явиться — Finance.ua
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В Міноборони озвучили плани щодо відкриття рекрутингових центрів: коли та скільки з’явиться

Казна та Політика
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В Міноборони озвучили плани щодо відкриття рекрутингових центрів: коли та скільки з’явиться
В Міноборони озвучили плани щодо відкриття рекрутингових центрів: коли та скільки з’явиться
Цього року в п’яти регіонах України відкрили 10 рекрутингових центрів. Ще понад 20 таких центрів планується відкрити до серпня.
Про це повідомив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.
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В яких регіонах України відкрили рекрутингові центри

Як зазначив Іван Гаврилюк, з 11 лютого в Україні відкрито 10 рекрутингових центрів в п’яти регіонах:
  • у Львові, Полтаві та Запоріжжі - по одному;
  • у Харкові - 2 Центри;
  • у Дніпропетровській області - 6.
«До кінця липня по країні має бути відкрито ще 22 таких центри. Станом на сьогодні через відкриті центри вже зафіксовано понад тисячу звернень. І понад 200 осіб вже оформлюються на посади. Ми очікуємо, що за результатами роботи рекрутингових центрів ми збільшимо кількість контрактів до чотирьох-п'яти тисяч на місяць», — наголосив Гаврилюк.
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За його словами, з початку квітня запущено агрегатор вакансій до лав Сил оборони України, які були розміщені на платформах LobbyX, Work.ua, robota.ua та OLX Робота.
«Тепер в одному місці можна знайти єдину стрічку зі всіх вакансій, які були розміщені на сайтах, що підписали документи про співпрацю з Міністерством оборони України. Ми активно інформуємо суспільство щодо можливостей реалізувати себе в Силах Оборони України», — зазначив заступник міністра.
Нагадаємо, рекрутингові компанії отримали майже 130 тис. відгуків на військові вакансії. При цьому українці виявляють інтерес не лише до тилових, але й до бойових спеціальностей.
За матеріалами:
РБК-Україна
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