Скільки громадян звернулися до рекрутингових платформ — Finance.ua

Скільки громадян звернулися до рекрутингових платформ
Рекрутингові компанії отримали майже 130 тис. відгуків на військові вакансії. При цьому українці виявляють інтерес не лише до тилових, але й до бойових спеціальностей.
Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.
За її словами, Міноборони продовжує співпрацювати з сайтами пошуку роботи.
«ЗСУ на сьогодні є найбільшим роботодавцем в Україні. Станом на 25 березня розміщено понад 10 тис. вакансій і отримано на них понад 130 тис. відгуків», — сказала Калмикова.
Посадовиця зазначила, що є вакансії, на які відгукнулися понад 50 осіб.
«Напрочуд часто є такі закиди, що йдуть на, умовно, тилові (посади — Ред.), але це не так. Люди подаються і на посади кулеметників, і на посади стрільців, штурмовиків. Насправді посада штурмовика така, що якщо людина має попередню підготовку і готова долучатися до підрозділу, який славетний своїми бойовими здобутками, то це хороша історія», — сказала Калмикова.
На запитання ведучої щодо роботи перших чотирьох центрів рекрутингу до Збройних сил України Калмикова відповіла, що в Міноборони задоволені співпрацею. За її словами, близько 350 людей звернулися до центрів, і понад 100 з них проходять різні етапи оформлення.
«Це хороший показник, що люди хочуть захищати країну і готові це робити», — зазначила заступниця міністра.
Калмикова поділилася планами щодо відкриття 27 центрів рекрутингу до української армії у першому півріччі 2024 року.
Нагадаємо, на період воєнного стану держава гарантує військовим додаткові виплати. Йдеться й про «нашумівші» 30 тисяч гривень, які у 2023 році скасували для всіх військових, що були в тилу. Відтак, цьогоріч ці кошти отримують лише певні категорії військових.
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