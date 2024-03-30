Скільки громадян звернулися до рекрутингових платформ — Finance.ua

Скільки громадян звернулися до рекрутингових платформ Сьогодні 20:12 — Казна та Політика

Скільки громадян звернулися до рекрутингових платформ

Рекрутингові компанії отримали майже 130 тис. відгуків на військові вакансії. При цьому українці виявляють інтерес не лише до тилових, але й до бойових спеціальностей.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Читайте також До ЗСУ шукатимуть кандидатів через рекрутингові компанії

За її словами, Міноборони продовжує співпрацювати з сайтами пошуку роботи.

«ЗСУ на сьогодні є найбільшим роботодавцем в Україні. Станом на 25 березня розміщено понад 10 тис. вакансій і отримано на них понад 130 тис. відгуків», — сказала Калмикова.

Посадовиця зазначила, що є вакансії, на які відгукнулися понад 50 осіб.

«Напрочуд часто є такі закиди, що йдуть на, умовно, тилові (посади — Ред.), але це не так. Люди подаються і на посади кулеметників, і на посади стрільців, штурмовиків. Насправді посада штурмовика така, що якщо людина має попередню підготовку і готова долучатися до підрозділу, який славетний своїми бойовими здобутками, то це хороша історія», — сказала Калмикова.

Читайте також Військові облігації в «Дії»: скільки грошей вже заробили українці

На запитання ведучої щодо роботи перших чотирьох центрів рекрутингу до Збройних сил України Калмикова відповіла, що в Міноборони задоволені співпрацею. За її словами, близько 350 людей звернулися до центрів, і понад 100 з них проходять різні етапи оформлення.

«Це хороший показник, що люди хочуть захищати країну і готові це робити», — зазначила заступниця міністра.

Калмикова поділилася планами щодо відкриття 27 центрів рекрутингу до української армії у першому півріччі 2024 року.

Нагадаємо, на період воєнного стану держава гарантує військовим додаткові виплати. Йдеться й про «нашумівші» 30 тисяч гривень, які у 2023 році скасували для всіх військових, що були в тилу. Відтак, цьогоріч ці кошти отримують лише певні категорії військових.

Главком За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.