Скільки громадян звернулися до рекрутингових платформ — Finance.ua
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Скільки громадян звернулися до рекрутингових платформ

Казна та Політика
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Скільки громадян звернулися до рекрутингових платформ
Скільки громадян звернулися до рекрутингових платформ
Рекрутингові компанії отримали майже 130 тис. відгуків на військові вакансії. При цьому українці виявляють інтерес не лише до тилових, але й до бойових спеціальностей.
Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.
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За її словами, Міноборони продовжує співпрацювати з сайтами пошуку роботи.
«ЗСУ на сьогодні є найбільшим роботодавцем в Україні. Станом на 25 березня розміщено понад 10 тис. вакансій і отримано на них понад 130 тис. відгуків», — сказала Калмикова.
Посадовиця зазначила, що є вакансії, на які відгукнулися понад 50 осіб.
«Напрочуд часто є такі закиди, що йдуть на, умовно, тилові (посади — Ред.), але це не так. Люди подаються і на посади кулеметників, і на посади стрільців, штурмовиків. Насправді посада штурмовика така, що якщо людина має попередню підготовку і готова долучатися до підрозділу, який славетний своїми бойовими здобутками, то це хороша історія», — сказала Калмикова.
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На запитання ведучої щодо роботи перших чотирьох центрів рекрутингу до Збройних сил України Калмикова відповіла, що в Міноборони задоволені співпрацею. За її словами, близько 350 людей звернулися до центрів, і понад 100 з них проходять різні етапи оформлення.
«Це хороший показник, що люди хочуть захищати країну і готові це робити», — зазначила заступниця міністра.
Калмикова поділилася планами щодо відкриття 27 центрів рекрутингу до української армії у першому півріччі 2024 року.
Нагадаємо, на період воєнного стану держава гарантує військовим додаткові виплати. Йдеться й про «нашумівші» 30 тисяч гривень, які у 2023 році скасували для всіх військових, що були в тилу. Відтак, цьогоріч ці кошти отримують лише певні категорії військових.
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