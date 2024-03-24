Міноборони планує відкрити в Україні 27 центрів рекрутингу — Finance.ua

Міноборони планує відкрити в Україні 27 центрів рекрутингу
В обласних центрах та великих містах України планують відкрити 27 центрів рекрутингу у першому півріччі 2024 року.
Про це повідомляє уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.
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За його словами, у центрах надаватимуть прості відповіді на такі питання, як:
- Які є частини?
- Які є посади в частині, де громадянин буде служити?
- Чи буде враховано фах, досвід, стан здоровʼя?
«Ми зробили цей процес максимально прозорим і зрозумілим. І будемо розширяти географію. Загалом у I півріччі 2024 року заплановано відкриття 27 таких центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах», — заявляє Бежевець.
За даними відомства, центр працюватиме як консультативно-інформаційний офіс, який, за необхідності, здійснюватиме супровід зарахування охочих вступити до Сил оборони.
Один із таких центрів у вівторок, 19 березня, відкрили у Запоріжжі.
У ньому працюватимуть двоє цивільних співробітників, які, за словами Міноборони, не можуть видавати повістки про мобілізацію, тому їхня функція буде суто комунікативна.
«Вже зараз центр рекрутингу у Запоріжжі пропонує низку вакантних місць у більш, ніж пів десятках формувань. Йдеться і про підрозділи сил ТРО, і Нацгвардію, Морську піхоту тощо. Наразі найбільший запит спостерігається на операторів БПЛА, водіїв-механіків, медиків, фахівців сфери IT та інших категорій професій, чиї знання та вміння потрібні у Силах оборони держави», — додав Бежевець.
Нагадаємо, Міністерство оборони запровадило новий алгоритм рекрутингу до Збройних Сил України.
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