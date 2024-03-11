Ключові зміни у військовому рекрутингу — Finance.ua

Ключові зміни у військовому рекрутингу Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Ключові зміни у військовому рекрутингу

У лютому Сили оборони отримали 18 949 відгуків від шукачів. Це на 8% менше, ніж у січні. Водночас кількість пропозицій роботи зросла на 67% до 2 654 вакансій.

Про це свідчать результати дослідження Work.ua.

У лютому 449 підрозділів мали хоч би одну вакансію на work.ua/zsu/, що на 57% більше за показники січня.

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Найбільше вакансій від Сил оборони у категоріях «Охорона, безпека», «Транспорт, автобізнес», «Телекомунікації та зв’язок», «Медицина, фармацевтика», «Робочі спеціальності, виробництво».

Через активне збільшення вакансій та органічний спад за кількістю відгуків, відчутно знизився середній показник конкуренції — практично удвічі. Водночас за деякі вакансії конкуренція зросла. Це пропозиції роботи у категоріях «Юриспруденція», «Маркетинг, реклама, PR», «ЗМІ, видавництво, поліграфія».

Серед шукачів, що відгукувалися на вакансії Сил оборони у лютому, 44% жінок і 56% чоловіків.

Нагадаємо, частині українських військових можуть підвищити зарплату. Їхній оклад планують збільшити до 200 тисяч гривень. Підвищення зарплати стосуватиметься тільки тих, хто на нулі понад два роки. Але це ще не остаточне рішення.

Довідка Finance.ua:

ще в листопаді минулого року Міністерство оборони запустило проєкт рекрутингу до війська. Його підтримали великі онлайнові платформи — Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, а також Державна служба зайнятості;

у Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу української армії. Наступними містами стануть Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Київ, Полтава.



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