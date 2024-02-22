До 200 тис. грн. Зеленський запропонував підвищити зарплатню деяким військовим — Finance.ua

До 200 тис. грн. Зеленський запропонував підвищити зарплатню деяким військовим Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

До 200 тис. грн. Зеленський запропонував підвищити зарплатню деяким військовим

Частині українських військових можуть підвищити зарплату. Їхній оклад планують збільшити до 200 тисяч гривень. Підвищення зарплати стосуватиметься тільки тих, хто на нулі понад два роки. Але це ще не остаточне рішення.

Про це у повідомив заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат фракції «Слуга народу» Юрій Мисягін у Telegram-каналі.

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«Під час вечірньої зустрічі президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000 гривень», — написав Мисягін.

Водночас Lb.ua з посиланням на співрозмовника у фракції «Слуга народу» додало , що «така пропозиція була. Але для цього треба спочатку знайти гроші, яких нема», — сказав нардеп.

Ще один співрозмовник підтвердив, що глава держави озвучив пропозицію щодо підвищення грошового забезпечення військових.

«Але тільки для тих, хто на нулі понад два роки. Однак це ще не остаточне рішення», — сказав парламентар.

Ще один депутат наголосив, що «для цього необхідні будуть зміни до закону про держбюджет на цей рік».

За інформацією Української правди , під час зустрічі обговорили мобілізацію в Україні. Президент зазначив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зараз готує масштабний аудит щодо людей.

«Виявилося, що багато з тих, хто мав бути на фронті, не були на ньому. Коли буде аудит — чіткіше зрозуміємо реальний стан справ», — цитує Зеленського видання.

Нагадаємо, держава і органи місцевого самоврядування намагаються, крім примусу, розробити методи стимулювання для новобранців, які поповнюють лави Збройних сил України. В основному, звісно, йдеться про гроші - як у вигляді заробітної плати, так і додаткових виплат

Гроші, що отримують наші військовослужбовці в період дії воєнного стану, складаються з двох частин:

щомісячне грошове забезпечення;

додаткова винагорода — надбавки, встановлені на період воєнного стану. Зараз це 30, 50 і 100 тис. грн.

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