Рекрутинг до ЗСУ. В Україні відкрили перший в центр, де можна дізнатися про вакансії — Finance.ua

Рекрутинг до ЗСУ. В Україні відкрили перший в центр, де можна дізнатися про вакансії Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

Рекрутинг до ЗСУ. В Україні відкрили перший в центр, де можна дізнатися про вакансії, Фото: inshe.tv

У Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу української армії. Наступними містами стануть Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Київ, Полтава.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

«Міноборони спільно з Львівською міською радою запустило у Львові сьогодні пілотний проєкт рекрутингу до української армії. Центр працюватиме за адресою: вул. Костя Левицького, 67. Надалі такі центри мають запрацювати по всій Україні», — сказано в повідомленні.

Які послуги там надають:

можна дізнатись актуальну інформацію про вакансії в армії;

поспілкуватися з представниками бригад;

обрати бажану професію у війську.

У центрі щодня працюватимуть рекрутери, які надаватимуть інформацію щодо вакансій в армії, консультуватимуть і проводитимуть профорієнтаційні тести, а також супроводжуватимуть весь процес до призначення на відповідну посаду в армії.

У Міноборони наголошують, що центр не матиме стосунку до структур ТЦК, а самі рекрутери не є військовослужбовцями. Тож тут не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації.

Як проходить відбір кандидата на конкретну посаду

Після вибору бажаної посади людина матиме співбесіду із рекрутером та представниками обраної військової частини.

Після погодження кандидатури на певну вакансію, кандидата скерують у ТЦК з пакетом документів для подальшого оформлення, проходження необхідних процедур та медичного огляду, направлення на базову військову підготовку, яке триває один місяць та, за потреби, фахову підготовку.

Після підготовки військовослужбовця скерують у частину для проходження військової служби.

Таким чином, центри рекрутингу долучатимуть українців та українок до Сил безпеки та оборони України через підписання контракту з відповідною військовою частиною.

Наразі є можливість укладати як строкові контракти, так і контракти до оголошення демобілізації.

Які вакансії наразі пропонують

Зараз є вакансії водіїв, слюсарів, механіків, кухарів, кінологів.

«Є дуже багато вакансій бойових і небойових професій, і люди повинні це знати», — розповідає Андрій Садовий, міський голова Львова.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Міністерство оборони України та платформи з пошуку роботи створили спільний рекрутинговий проєкт. Він спрямований на те, щоб побудувати систему сучасного підбору кадрів для ЗСУ, зробити військо ефективнішим. За два місяці проєкт значно розвинувся, кількість відгуків постійно збільшується. Позитивні тенденції підтверджують у Міноборони.

Повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розширили на час мобілізації та воєнного стану.

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