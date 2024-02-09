Кабмін розширив повноваження ТЦК — Finance.ua

Кабмін розширив повноваження ТЦК
Повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розширили на час мобілізації та воєнного стану. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.
Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.
«Внесено зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», — сказано в повідомленні.
Читайте також: Рекрутинг до ЗСУ: які гроші й умови пропонують
Передбачено під час проведення мобілізації та на термін дії воєнного стану ТЦК надати право цілодобово:
- розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення;
- організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);
- вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів;
- вести облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.
Нагадаємо, Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Вони діятимуть щонайменше до 13 травня 2024 року.
Читайте також: Зарплати військових у 2024 році: все, що треба знати
У середу, 7 лютого, народні депутати 243 голосами підтримали в першому читанні запропонований урядом законопроєкт 10 449 про посилення мобілізації. Згідно з документом, усі громадяни від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу представника ТЦК, ДПСУ, поліціянта.
Має запрацювати електронний кабінет військовозобов'язаного, у якому можна оновити свої облікові дані. За ухилення від служби або актуалізації облікових даних блокуватимуть банківські рахунки, а також буде застосовуватися обмеження права на водіння авто.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною