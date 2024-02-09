Кабмін розширив повноваження ТЦК — Finance.ua

Кабмін розширив повноваження ТЦК Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Кабмін розширив повноваження ТЦК

Повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розширили на час мобілізації та воєнного стану. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

«Внесено зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», — сказано в повідомленні.

Передбачено під час проведення мобілізації та на термін дії воєнного стану ТЦК надати право цілодобово:

розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення;

організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);

вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів;

вести облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Нагадаємо, Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Вони діятимуть щонайменше до 13 травня 2024 року.

У середу, 7 лютого, народні депутати 243 голосами підтримали в першому читанні запропонований урядом законопроєкт 10 449 про посилення мобілізації . Згідно з документом, усі громадяни від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу представника ТЦК, ДПСУ, поліціянта.

Має запрацювати електронний кабінет військовозобов'язаного, у якому можна оновити свої облікові дані. За ухилення від служби або актуалізації облікових даних блокуватимуть банківські рахунки, а також буде застосовуватися обмеження права на водіння авто.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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