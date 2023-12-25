Чи стане рекрутинг до ЗСУ альтернативою мобілізації: роз’яснення Міноборони — Finance.ua

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Чи стане рекрутинг до ЗСУ альтернативою мобілізації: роз’яснення Міноборони

Казна та Політика
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Чи стане рекрутинг до ЗСУ альтернативою мобілізації: роз’яснення Міноборони
Чи стане рекрутинг до ЗСУ альтернативою мобілізації: роз’яснення Міноборони
Рекрутинг до Збройних сил України не замінить мобілізацію, оскільки є сервісом для добровольців.
Про це заявив речник Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк в ефірі Радіо Свобода.
«Загалом є неправильне розуміння того, що таке мобілізація й рекрутинг, люди змішують це до купи або думають, що рекрутинг має бути замість мобілізації», — сказав Павлюк.
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За його словами, рекрутинг — це спосіб, що має покращити сервіс для українців, які хочуть доєднатися до ЗСУ добровільно. Водночас рекрутинг не означає повну відмову від мобілізації.
«Це не так, що ми запровадимо рекрутинг, а значить тепер підуть воювати тільки ті, хто хочуть. Важливо розуміти, що захищати країну — це обов’язок кожного громадянина. І рекрутинг не створений для того, щоб хтось не пішов у військо, він створений для того, аби ті, хто хоче воювати, змогли обрати вигідні для себе умови та спеціальності», — пояснив речник.
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Він також розповів, що оцінювати результати рекрутингу можна буде приблизно через два місяці.
Водночас Павлюк додав, що вже на першому етапі запровадження системи рекрутингу є заявки й відгуки від українців.
«Для того, щоб нормально оцінити, треба дивитися, скільки умовно з тих людей, які зацікавилися цим, реально дійдуть до ВЛК. Скільки з них потім виявляться придатними до служби й опиняться у війську», — зазначив речник Міноборони.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Міноборони запустило програму рекрутингу до Збройних сил України. Вона передбачає, що кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Загалом процес схожий із працевлаштуванням.
  • очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україні потрібна мобілізація, оскільки жоден рекрутинг не зможе перекрити необхідну кількість особового складу та чисельність Сил оборони, щоб відбити повномасштабну агресію рф.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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