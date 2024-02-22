Скільки українців відгукнулись на рекрутинг у ЗСУ: кого не вистачає — Finance.ua

Скільки українців відгукнулись на рекрутинг у ЗСУ: кого не вистачає Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

З моменту запуску проекту з рекрутингу добровольців до лав Збройних сил України у листопаді 2023 року на розміщені на сайті Work.ua вакансії відгукнулося понад 50 тисяч людей.

Як розповів СЕО порталу з пошуку роботи Work.ua Артур Міхно в ефірі телемарафону, зараз спостерігається і поступове зростання кількості підрозділів, які розміщають свої вакансії на сайті.

«На зараз бачимо розміщення вакансій від 380 підрозділів, а починали приблизно з 30. Наразі маємо 2400 різних позицій в різні підрозділи, що є доволі високою цифрою. Чому це важливо? Тому що фактично ми підійшли до завдання, яке ставили перед собою і Міноборони і ми як проект, що допомагає ЗСУ з пошуком фахівців», — сказав Міхно.

За його словами, ключовим завданням проекту була допомога у пошуку максимально фахових спеціалістів на конкретні позиції.

«Бо від того, наскільки якісний газозварювальник чи дизеліст, сильно залежить бойова спроможність підрозділу. І через ТЦК знаходити таких людей доволі важко. Маємо дуже високу активність і залученість не тільки військових підрозділів, але і людей, які відгукуються на вакансії», — сказав СЕО Work.ua.

Він зазначив, що сайт здебільшого шукає людей не для бойових спеціальностей, тому увага більше зосереджена на позиціях, які не є бойовими. Найбільшу кількість вакансій розміщено в таких категоріях, як транспорт і автобізнес, медицина, телекомунікації та зв’язок, робочі спеціальності.

«Разом з цим бачимо такі позиції, як веб-дизайнер, велика потреба в бухгалтерах, в людях з ІТ-кваліфікацією. Тому всі, хто хоче професійно доєднатися і допомогти країні в перемозі, можуть доєднатися саме до фахових позицій», — зазначив Міхно.

Він додав, що на вакансії відгукується приблизно однакова кількість чоловіків (51%) і жінок (49%). При цьому відрізняються вакансії, на які відгукуються: жінки частіше відгукуються на такі позиції, як медик, фельдшер, бухгалтер, діловод, а чоловіки — на професії, пов’язані з електрикою, а також бойові позиції (гранатометник, сапер, капелан тощо).

Найактивнішими підрозділами з розміщення вакансій є морська піхота (95 вакансій), військова частина А4085 — це сили ТрО ЗСУ (51 вакансія), Держприкордонслужба (43 вакансії), «Азов» (36 вакансій).

«Щодня ми бачимо до 100 тисяч переглядів в цілому по вакансіях, щотижня — більше півмільйона переглядів. За цей період понад 50 тисяч людей проактивно відгукнулося на розміщені Силами оборони позиції. Я вважаю, що це надзвичайно крутий результат», — резюмував Міхно.

Довідка Finance.ua:

Міністерство оборони України у листопаді 2023 року почало співпрацювати з відомими сайтами для пошуку роботи, де почали розміщуватися вакансії ЗСУ.

Зараз Міноборони співпрацює із такими платформами з розміщення вакансій: thelobbyx.com, Work.ua, Robota.ua, Olx.ua. Станом на початок січня 2024 року на профільних ресурсах було розміщено 1847 вакансій від 389 підрозділів Сил безпеки й оборони України.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.