Що таке «військовий рекрутинг»: які дає переваги і чим відрізняється від мобілізації — Finance.ua

Що таке «військовий рекрутинг»: які дає переваги і чим відрізняється від мобілізації Сьогодні 10:30 — Особисті фінанси

Ще у листопаді минулого року Міністерство оборони запустило проєкт рекрутингу до війська. Його підтримали великі онлайнові платформи — Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, Державна служба зайнятості.

Ідея

Людина може обрати собі відповідний підрозділ і посаду відповідно до свого досвіду та стати на службу саме до його лав, а не опинитися там, куди закине жереб мобілізації невідомо в якій ролі.

Нині доступно більш як 3 тис. вакансій від понад 400 підрозділів. І, за даними Міноборони, на них уже отримано 45 тис. відгуків.

Мета

Рекрутинг зараз вирішує одну з найбільших проблем мобілізації - невизначеність. Річ у тім, що в ТЦК не завжди звертають увагу на навички й досвід конкретної людини та мобілізують її туди, де найпотрібніше. Через це людський ресурс використовується нераціонально.

Рекрутинг і мобілізація — це паралельні процеси, які мають одну ціль — комплектацію українського війська.

рекрутинг — історія про армію на основі контракту. Людина, враховуючи свій цивільний досвід та побажання, може податися на конкретну посаду в конкретній частині. Посади розміщуються на чотирьох онлайн-платформах з пошуку роботи. Це відбувається абсолютно безкоштовно як для Міністерства оборони чи військової частини, так і для шукачів. Як пише work.ua — історія про армію на основі контракту. Людина, враховуючи свій цивільний досвід та побажання, може податися на конкретну посаду в конкретній частині. Посади розміщуються на чотирьох онлайн-платформах з пошуку роботи. Це відбувається абсолютно безкоштовно як для Міністерства оборони чи військової частини, так і для шукачів.

Мобілізація — це спосіб залучення військовозобов'язаних до війська без укладення контракту. Мобілізовані мають інший юридичний статус, адже не можуть вибирати військову частину. Їхня посада зазвичай залежить від потреб війська у цей період.

Контрактник, якщо порівняти з мобілізованим, має більше соціальних пільг. Це стосується, наприклад, можливостей винаймати житло, окремих видів грошового забезпечення тощо.

Рекрутинг — це історія про військову службу за контрактом. Контракт підписується або до кінця особливого періоду, або до оголошення рішення про демобілізацію, або на певний строк (від 1 до 10 років залежно від посади, досвіду, кваліфікації та спеціальності особи).

Серед переваг контрактної служби:

можливість вибору місця проходження військової служби та відповідної військово-облікової спеціальності;

кар'єрне зростання з урахуванням особистих побажань військовослужбовця;

вступ до ЗВО для отримання першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю, спорідненою з цивільною (без відриву від служби);

проходження військової служби за місцем служби чоловіка (дружини);

у разі прийняття на контракт не за місцем фактичного проживання виплата підйомної грошової допомоги (у розмірі місячного грошового забезпечення +50% від розміру грошового забезпечення за кожного члена сім'ї);

грошова виплата за укладення першого строкового контракту;

розміщення разом із родиною у сімейному гуртожитку або грошова компенсація за піднайом житла;

пріоритет у відборі та направленні на навчання до навчальних центрів країн — членів НАТО;

можливість отримання кредиту за державною програмою «єОселя» для придбання житла;

надання дітям військовослужбовців у першочерговому порядку місць у загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності та багато іншого.

Мінімальне грошове забезпечення для солдата Сухопутних військ становить 20 276 грн. Воно залежить від звання, вислуги років, роду військ та інших особливостей.

Наприклад, боєць десантно-штурмової бригади чи морської піхоти отримує більше за бійця сухопутних військ аналогічного звання на аналогічній посаді. Окрім того, виплачуються додаткові винагороди під час дії воєнного стану у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень щомісяця залежно від місця служби та участі у бойових діях.

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