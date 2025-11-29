Як авторизуватися на вебпорталі ПФУ за допомогою банківської картки: покрокова інструкція Сьогодні 13:21 — Особисті фінанси

Українці можуть увійти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою банківської картки ID.GOV.UA (інтегрованої системи електронної ідентифікації).

У Головному управлінні ПФУ у Волинській області розповіли , як це зробити.

Для авторизації необхідно перейти на портал ПФУ та:

натиснути «Вхід»; обрати спосіб входу через ID.GOV.UA; обрати пункт «Фізична особа» та натиснути кнопку «Увійти»; з переліку обрати банк, клієнтом якого ви є; ввести номер картки та код підтвердження; погодитися на передачу персональних даних.

Після цього користувач автоматично переходить до свого кабінету на порталі ПФУ

Які послуги доступні після авторизації

Фахівці наголошують, вхід через банківську картку підтверджує лише особу користувача і не дозволяє підписувати документи.

Такий спосіб входу має низку обмежень у доступі до окремих онлайн-послуг.

Послуги, які доступні після авторизації за допомогою ID.GOV.UA:

отримання електронних документів від ПФУ про страховий стаж, заробітну плату (форми ОК-5 та ОК-7), розмір пенсії тощо;

перегляд відомостей електронної пенсійної справи;

перегляд даних про заробітну плату та страховий стаж;

перегляд відомостей в електронній трудовій книжці;

перегляд історії своїх звернень до ПФУ.

«Для отримання повного доступу до сервісів порталу необхідно використовувати авторизацію за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису)», — йдеться у повідомленні.

