Рекрутинг до ЗСУ: які фахівці потрібні армії та яка конкуренція серед кандидатів — Finance.ua

Рекрутинг до ЗСУ: які фахівці потрібні армії та яка конкуренція серед кандидатів Сьогодні 16:10 — Особисті фінанси

Рекрутинг до ЗСУ: які фахівці потрібні армії та яка конкуренція серед кандидатів

Проєкт для залучення фахівців до Сил оборони показав свою ефективність.

Про це свідчать результати дослідження Work.ua.

«По-перше, конкуренція за вакансії від військових підрозділів не нижча за середню на ринку праці. Тобто українці готові активно долучатися до захисту держави й наближувати Перемогу. По-друге, тут наочно проявилася згуртованість людей. У відгуках — небачений баланс резюме від чоловіків і жінок, активність мешканців усіх регіонів України та будь-якого віку», — сказано в повідомленні.

Кількість військових вакансій

У грудні 2023 року, тобто в перший місяць реалізації проєкту, 146 підрозділів розмістили 821 вакансію. Уже в січні 2024 року кількість підрозділів, що мали пропозиції роботи, сягнула 286 (+95% до грудня), а вакансій — 1 586 (+93%).

Які фахівці потрібні армії

Так само, як і інші роботодавці, підрозділи розміщують пропозиції роботи в різних категоріях. Адже війську потрібні різні професії: і бойові, і небойові.

У січні 2024 року найбільше вакансій було в таких категоріях (одна вакансія може розміщуватися одразу в декількох категоріях):

1206 — «Охорона, безпека»;

250 — «Транспорт, автобізнес»;

196 — «Телекомунікації та зв’язок»;

180 — «Медицина, фармацевтика»;

145 — «Робочі спеціальності, виробництво».

У перші два місяці реалізації військового рекрутингу кількість вакансій у різних категоріях змінюється дуже динамічно. Якщо порівняти з груднем, найбільше зросла кількість пропозицій роботи в 10 категоріях.

Інфографіка: Work.ua

Більшість вакансій — для людей без досвіду

Здебільшого на вакансії від Сил оборони можна відгукнутися кандидатам, що не мають досвіду роботи — таких пропозицій 73%. Відповідно, у 27% вакансій від шукачів очікують наявність досвіду.

Конкуренція за вакансії до ЗСУ

У січні на сайті Work.ua підрозділи Сил оборони отримали 20 519 відгуків від шукачів, що вдвічі більше, ніж у грудні.

«Можна стверджувати, що українці зацікавлені у вакансіях у війську, адже конкуренція за ці посади не нижча, ніж у середньому на ринку праці», — зазначають аналітики Work.ua.

Проте вона досить нерівномірна. Найчастіше шукачі відгукуються на вакансії в категоріях:

Культура, музика, шоу-бізнес (у цій категорії було розміщено лише декілька вакансій, що спричинило найвищу конкуренцію);

Секретаріат, діловодство, АГВ;

Фінанси, банк;

Управління персоналом, HR;

Бухгалтерія, аудит.

Найнижча конкуренція в категоріях:

Транспорт, автобізнес;

Медицина, фармацевтика;

Сільське господарство, агробізнес.

Робітничі професії та лікарські спеціальності зараз є найбільш дефіцитними на ринку праці. Тож ситуація у військовому рекрутингу лише відображає загальну тенденцію.

Рекрутери Сил оборони також були проактивними й 1 815 разів запропонували вакансії шукачам.

Розподіл кандидатів за віком, статтю та регіоном

Відгуки на вакансії Сил оборони надсилають різні шукачі, незалежно від статі, віку та місця проживання.

Інфографіка: Work.ua

Гендерний баланс у військовому рекрутингу дещо відрізняється від загальної ситуації на ринку праці, де частка чоловіків і жінок становить 40% і 60% відповідно. А от на вакансії Сил оборони частки шукачів, які відгукуються, майже рівні: 51% чоловіків і 49% жінок.

Між тим, серед усіх посад у межах військового рекрутингу є ті, на які відгукуються здебільшого жінки, і ті, де здебільшого відгуки маємо від чоловіків. Так, на вакансії медика, фельдшера, бухгалтера, діловода відгукуються переважно жінки. На такі посади як електрик, кінолог, гранатометник, сапер, капелан, командир відділення, інженер з ремонту дронів, водій частіше відгукуються чоловіки. Приблизно однакова кількість шукачів обох статей відгукується на вакансії вебдизайнера, військового кухаря, психолога, заступника начальник штабу.

Якщо говорити про вік, то серед чоловіків і жінок найчастіше відгукуються люди віком від 35 до 44 років. Але серед чоловіків є тенденція, що вагому частку кандидатів складають люди старше 45, тоді як у жінок більша активність від молоді 18−24 років. Цікаво також, що серед активних шукачів було кілька десятків людей молодших 18 років.

Аналітика показала, що розподіл шукачів, які відгукнулися на військові професії, за регіонами проживання практично не відрізняється від аналогічного розподілу шукачів, які відгукувалися на будь-які вакансії на ринку праці. Ця різниця залишається у межах статистичної похибки — не перевищує 1%.

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