4 етапи. У Міноборони розповіли, як працює новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ (інфографіка) — Finance.ua

4 етапи. У Міноборони розповіли, як працює новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ (інфографіка) Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

4 етапи. У Міноборони розповіли, як працює новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ (інфографіка)

Міністерство оборони запровадило новий алгоритм рекрутингу до Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ покликаний замінити застарілі підходи — на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн», — сказано в повідомленні.

Новий алгоритм зарахування на військову службу

Вибір посади та військової частини

Кандидат/ка може обрати вакантну посаду та відповідну військову частину:

Рекрутери у центрах рекрутингу на базі ЦНАПів. Онлайн-платформи: lobbyx.army; www.work.ua/zsu; defence.robota.ua; www.olx.ua/uk/rabota. Сайти військових частин. Рекрутингові центри окремих в/ч. ТЦК СП.

Співбесіда та комунікації з військовою частиною

Після обрання посади відбуваються комунікації (самостійно чи з допомогою рекрутера) з відповідною в/ч:

Співбесіда. Перевірка фізичної підготовки. Психолого-діагностичне тестування.

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В результаті кандидат зможе отримати рекомендаційний лист від військової частини, де вказуватиметься, чи входить така в/ч до переліку пріоритетного комплектування". Наявність частини у списку може бути з’ясовано у центрах рекрутингу, рекрутерів в/ч, а також ТЦК СП.

Якщо частина входить до переліку пріоритетного комплектування, виданий рекомендаційний лист є обов’язковим до врахування при подальшому оформленні людини.

Якщо частина не входить до переліку пріоритетного комплектування, перед видачею рекомендаційного листа кандидату/ці, який має намір укласти контракт, в/ч має погодити залучення саме цього кандидата/ки з вищим командуванням. Тоді рекомендаційний лист буде обов’язковим для подальшого врахування при оформленні такої особи.

Інфографіка: Міноборони

Оформлення у ТЦК СП

Кандидат/ка (як по мобілізації, так і на контракт) з рекомендаційним листом відвідує ТЦК СП для:

Уточнення облікових даних. Проходження ВЛК. Проходження професійного відбору та формування особової справи.

Якщо в ході відбору визначається невідповідність кандидата/ки обраній посаді, йому/їй пріоритетно пропонуються інші посади в обраній в/ч.

Направлення для проходження військової служби

Кандидат/ка з досвідом. Якщо кандидат/ка має досвід проходження військової служби протягом останніх 10 років та відібраний/а за прямою (спорідненою) ВОС — направлення безпосередньо до визначених в/ч відповідно до наданих рекомендаційних листів.

Кандидат/ка без досвіду. Якщо кандидат/ка не має досвіду проходження військової служби або відібраний/а за не прямою ВОС направлення до відповідного навчального центру, навчального батальйону резерву, на курси підвищення кваліфікації для проходження базової загальновійськової підготовки та/або фахової підготовки, та подальшого направлення до визначеної в/ч.

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«НЦ, органам військового управління та ТЦК СП забороняється здійснювати направлення особового складу, який закінчив підготовку відповідного рівня, до інших в/ч, окрім в/ч пріоритетного комплектування відповідно до наданих рекомендаційних листів», — наголосили в Міноборони.

Інфографіка: Міноборони

Довідка Finance.ua:

ще у листопаді минулого року Міністерство оборони запустило проєкт рекрутингу до війська. Його підтримали великі онлайнові платформи — Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, Державна служба зайнятості;

у семи профтехах України можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів;



за даними Work.ua, у лютому Сили оборони отримали 18 949 відгуків від шукачів. Це на 8% менше, ніж у січні. Водночас кількість пропозицій роботи зросла на 67% до 2 654 вакансій.

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