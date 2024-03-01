У профтехах навчатимуть на операторів цивільних дронів — Finance.ua

У профтехах навчатимуть на операторів цивільних дронів
У семи профтехах України можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.
«У профтехах запровадять нову навчальну програму — „Оператор цивільних дронів“. Завдяки підтримці Євросоюзу закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми», — написав Федоров.
У яких областях діятиме програма
Цього року в 7 профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.
У планах міністерства — ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії.
«Вміти керувати цивільним дроном — надважливо для України сьогодні», — наголосив міністр.
За його словами, ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни.
Реформа профтехосвіти
«Нещодавно 200+ закладів подали заявки, щоб оновити свої майстерні та створити якісні умови для підготовки спеціалістів, які так потрібні країні. Якісна освіта — це фундамент для розвитку людського капіталу», — додав Федоров.
Нагадаємо, раніше у Work.ua зазначили, що проєкт для залучення фахівців до Сил оборони показав свою ефективність. У грудні 2023 року, тобто в перший місяць реалізації проєкту, 146 підрозділів розмістили 821 вакансію. Уже в січні 2024 року кількість підрозділів, що мали пропозиції роботи, сягнула 286 (+95% до грудня), а вакансій — 1 586 (+93%).
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