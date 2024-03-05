Для мобілізації і не лише. У Кабміні відповіли, звідки візьмуть гроші на нові потреби ЗСУ — Finance.ua

Для мобілізації і не лише. У Кабміні відповіли, звідки візьмуть гроші на нові потреби ЗСУ Сьогодні 09:02 — Казна та Політика

Для мобілізації і не лише. У Кабміні відповіли, звідки візьмуть гроші на нові потреби ЗСУ

Кабінет міністрів України планує надавати додаткове фінансування на оборонні потреби країни за допомогою продовження аудиту та верифікації витрат.

Про це повідомив на пресконференції прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

У глави уряду поцікавилися, чи є варіанти, щоб знайти сотні мільярдів гривень на додаткові потреби військових.

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У відповідь Шмигаль нагадав, що мобілізація в Україні продовжується і цифри він назвати не може. Але у такому питанні треба чути потреби військових.

«Чи буде потреба у зазначених сумах? Хочу сказати, що цього року 1,7 трлн гривень закладено у бюджеті сектору оборони для потреб цього року. Ми розуміємо, що цього року нам потрібно буде приймати рішення щодо додаткового фінансування. Які інструменти? Продовження певного аудиту, верифікація витрат. Додаткові кошти будуть потрібні, але я не впевнений, що суми, які ви назвали, будуть потрібні», — розповів прем'єр.

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За його словами, під час планування бюджету уряд розраховував, як рухатиметься і питання мобілізації, і питання оборонної операції, і наших наступальних операцій.

Наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію , яким пропонується змінити порядок її проведення.

Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, посилаючись на дані Міноборони та Мінфіну, повідомила , що мобілізація від 400 до 500 тис. військовозобов'язаних і додаткові потреби в закупівлі та модернізації військової техніки можуть потребувати збільшення видатків держбюджету-2024 на суму близько 700 млрд грн.

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Голова фінкомітету Ради, нардеп від «Слуги Народу» Данило Гетманцев заявив , що після ухвалення законопроєкту про мобілізацію доведеться переглядати держбюджет. «Так, це величезні гроші. І де їх узяти — це велике питання… Безперечно, ми чекаємо на фінальні оцінки й пропозиції Мінфіну та Кабміну. Не виключаю, що будуть пропозиції щодо перегляду дохідної частини бюджету», — сказав Гетманцев.

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