Без блокування рахунків: які обмеження для ухилянтів будуть у законі про мобілізацію — Finance.ua

Без блокування рахунків: які обмеження для ухилянтів будуть у законі про мобілізацію
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки відхилив норму про арешт банківських рахунків чоловіків, які порушують законодавство про мобілізацію, але підтримав позбавлення права керувати авто.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав член комітету Федір Веніславський.
За його словами, зараз комітет розглядає 4 тисяч правок депутатів до другого читання законопроекту, і норми обмеження конституційних прав і свобод були найбільш дискусійними. Мова йде про обмеження прав фізичної особи у виїзді за межі України, про обмеження прав на керування транспортним засобом, а також про накладення арешту на банківські рахунки та цінності, що зберігаються в банках.
«Ми вирішили, що обмеження у праві виїзду за межі України для військовозобов'язаних, чоловіків віком від 18 до 60 років вже є прописане в законі про правовий режим воєнного стану. Додатково це регулювати в новому законі, на наш погляд, потреби немає. В законі України про затвердження указу президента України про запровадження воєнного стану ми це врегулювали і так», — сказав він.
Водночас була підтримана норма щодо заборони чоловіку керувати транспортним засобом, якщо він «не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки тощо».
«Щодо блокування коштів на рахунках, грошових активів тощо — ми в комітеті цю норму відхилили», — сказав депутат.
Веніславський повідомив, що рішення комітету попереднє. «Але концептуально комітет це не підтримав, тому малоймовірно, що норма про арешт рахунків потрапить у фінальний варіант закону», — сказав він.
Крім того, можливо, будуть підвищені існуючі штрафи за ухилення від мобілізації, повідомив депутат.
«Але це вже питання до правоохоронного комітету, як він буде розглядати посилення санкцій у Кодексі про адміністративні правопорушення в плані відповідальності за невиконання свого обов’язку щодо мобілізації і мобілізаційної підготовки. І це вже буде в комплексі, вже після того, коли ми вийдемо на фінальний варіант цього законопроект», — розповів Веніславський.
Довідка Finance.ua:
- наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення;
- зокрема Раді запропонували знизити призовний вік до 25 років, посилити покарання для ухилянтів, а також запровадити вручення повісток в онлайн-форматі.
Законопроєкт про мобілізацію: що ухвалили в першому читанні 🧐
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