Законопроект про мобілізацію: які нюанси можуть залишити незмінними — Арахамія Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Законопроект про мобілізацію: які нюанси можуть залишити незмінними — Арахамія

У середу, 7 лютого, народні депутати 243 голосами підтримали в першому читанні запропонований урядом законопроєкт 10 449 про посилення мобілізації.

Документ ухвалений без пропозицій Комітету. Протягом наступних 14 днів (до 21 лютого) триватиме внесення правок. Далі буде друге читання.

Як повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, Профільний комітет Ради буде дооопрацьовувати новий законопроект по мобілізації, бо «питання до нього є у всіх». Є вже декілька моментів, що вже знаходяться в роботі.

«Вчора проголосували в першому читанні законопроект № 10 449 щодо військової служби, мобілізації та обліку. Питання до нього є у всіх. Будемо працювати над ними в комітеті до другого читання», — написав він.

Що переглянуть

1. Щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, залишимо все в редакції чинного законодавства.

2. Переглянемо ще раз підхід до аспірантів. Фінального рішення ще немає, будемо шукати компроміс.

3. Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян.

«Не бачу в Раді тих, хто би таке підтримував. Це питання, які вже в роботі. Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроекту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато», — зауважив він.

Довідка Finance.ua:

Законопроєкт 10 449 вносить багато змін у низку чинних законів. Розглянемо ключові моменти.

Усі громадяни від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу представника ТЦК, ДПСУ, поліціянта. При виїзді за кордон військовозобов'язані повинні пред’являти військовий квиток з позначкою про зняття з обліку.

Призовний вік знижується з 27 до 25 років.

Строкова служба скасовується, замість неї планується базовий військовий вишкіл. Усі військовослужбовці строкової військової служби повинні бути звільнені в запас.

Має запрацювати електронний кабінет військовозобов'язаного (призовника, резервіста), у якому можна оновити свої облікові дані. Утім, через цей кабінет надсилатимуться й електронні повістки. Повістка вважатиметься врученою після появи в електронному кабінеті.

За ухилення від служби або актуалізації облікових даних блокуватимуть банківські рахунки, а також буде застосовуватися обмеження права на водіння авто.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.