У МВФ повідомили, чи готові допомогти Україні покривати видатки на війну та мобілізацію — Finance.ua

У МВФ повідомили, чи готові допомогти Україні покривати видатки на війну та мобілізацію Сьогодні 10:31 — Казна та Політика

У МВФ повідомили, чи готові допомогти Україні покривати видатки на війну та мобілізацію

Директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер очікує, що Україна генеруватиме внутрішні надходження, якщо бюджетні видатки зростуть через війну.

Про це пише «Голос Америки».

Так Кеммер відповів на питання щодо того, чи готові міжнародні донори збільшити свою допомогу Україні, якщо бюджетні видатки зростуть через війну та мобілізацію.

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Представник МВФ наголосив, що підтримка фонду зосереджена на підтримці роботи держави та її соціальних зобов’язань, а не на військовій сфері.

«Я завжди наголошую дуже чітко — ми очікуємо, щоб генерувались внутрішні надходження. Зміцнення економіки, структурні реформи, які підтримують економічну діяльність, краще управління забезпечать додаткові податкові надходження. Ми підтримуємо і слідкуємо за бюджетом у цілому, а не за окремими видатками, і ми та донори допомагаємо урядові України під час війни виконувати основні функції, такі як захист вразливих верств населення, виплата заробітної плати, пенсії, оплата освіти, тощо. Саме на це спрямована програма фінансування обсягом 122 мільярди», — заявив Кеммер.

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Якщо ж через війну виникнуть додаткові бюджетні видатки, Кеммер каже, що допомогти генерувати додаткові надходження має краще управління і, зокрема Національна стратегія доходів, яку 28 грудня затвердив уряд на виконання умов програми МВФ.

Стратегія дозволить «отримати більше надходжень до бюджету, підтримати потреби у витратах протягом цього часу», каже посадовець Фонду.

Він додав, що Національна стратегія доходів важлива також, щоб побудувати сучасну державу, а сучасна держава потребує інвестицій.

За його словами, для приватного сектору в Україні потрібно створити таке середовище, яке дозволить отримувати податкові надходження і фінансувати видатки.

Українська правда За матеріалами:

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