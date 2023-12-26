Уряд схвалив Дорожню карту реформування управління публічними інвестиціями. Це одна з умов МВФ — Finance.ua

Уряд схвалив Дорожню карту реформування управління публічними інвестиціями. Це одна з умов МВФ Сьогодні 12:01 — Казна та Політика

Уряд схвалив Дорожню карту реформування управління публічними інвестиціями. Це одна з умов МВФ

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями. Таким чином Україна виконала один зі структурних маяків Міжнародного валютного фонду у сфері інвестицій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Ця дорожня карта є рамковим документом, що розроблений з урахуванням рекомендацій Світового банку та МВФ, кращих європейських практик, а також потреб у швидкому відновленні і післявоєнній відбудові», — сказано в повідомленні.

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Мета документу

Метою Дорожньої карти є формування контексту, бачення, основних принципів та напрямів побудови цілісної, стійкої та ефективної системи управління публічними інвестиціями, яка забезпечує планування інвестиційних проектів на основі стратегічних пріоритетів та середньострокової бюджетної рамки, здійснення їх відбору відповідно до уніфікованих та прозорих процедур і чітких критеріїв та реалізацію в межах запланованих строків та фінансування.

Що передбачає Дорожня карта:

прийняття рішень про здійснення публічних інвестицій в рамках стратегічного та середньострокового бюджетного планування та створення Стратегічної інвестиційної ради;

поширення процедур управління публічними інвестиціями на всі інвестиційні проекти, пов’язані з відбудовою, відновленням та розвитком, через єдине визначення публічного інвестиційного проекту;

уніфікацію підходів до оцінки та відбору публічних інвестиційних проектів, незалежно від джерел та механізмів фінансування, та створення єдиного проектного портфелю для забезпечення пріоритезації та отримання доступу до фінансування;

оцінку Мінфіном фінансової сталості публічних інвестицій та посилення управління відповідними фіскальними ризиками;

створення на основі оновленої методологічної бази управління публічними інвестиціями єдиної ІТ-екосистеми;

розбудову спроможностей з управління публічними інвестиціями на центральному та місцевому рівні.

Надалі доручено Мінфіну за участі Мінекономіки, Мін'юсту, Мінінфраструктури та інших заінтересованих сторін розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів план заходів щодо реалізації Дорожньої карти до 1 червня 2024 року.

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