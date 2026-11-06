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На Київщині державі повернули 288 гектарів лісу — деталі

Казна та Політика
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На Київщині державі повернули 288 гектарів лісу — деталі
На Київщині державі повернули 288 гектарів лісу — деталі
За позовом Бориспільської окружної прокуратури державі повернули вісім земельних ділянок лісогосподарського призначення у Бориспільському районі Київської області.
Про це повідомили у прокуратурі.
Їхня загальна площа становить 288 гектарів, а вартість перевищує 31 млн гривень.

Історія

Зземельні ділянки вкриті лісом і розташовані за межами населених пунктів. Раніше їх незаконно передали з державної у комунальну власність Студениківської сільської ради.
Під час судового розгляду встановили, що передача земель відбулася з порушенням вимог земельного та лісового законодавства. Зокрема, сільська рада знала, що ділянки належать до земель лісогосподарського призначення, однак не мала законних повноважень розпоряджатися ними.
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Для повернення земель у державну власність прокурори звернулися до суду з позовом про їх витребування з чужого незаконного володіння.
Суд підтримав позицію прокуратури, а законність її вимог також підтвердив Київський апеляційний суд. У результаті всі вісім земельних ділянок загальною площею 288 гектарів повернули державі.
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Раніше ми писали, що на Київщині судитимуть організаторів масштабної схеми продажу підробленого пального. Під час слідчих дій детективи вилучили близько 100 тисяч літрів бензину та дизеля загальною вартістю понад 7 млн грн.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадження
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