За позовом Бориспільської окружної прокуратури державі повернули вісім земельних ділянок лісогосподарського призначення у Бориспільському районі Київської області.

Про це повідомили у прокуратурі.

Їхня загальна площа становить 288 гектарів, а вартість перевищує 31 млн гривень.

Історія

Зземельні ділянки вкриті лісом і розташовані за межами населених пунктів. Раніше їх незаконно передали з державної у комунальну власність Студениківської сільської ради.

Під час судового розгляду встановили, що передача земель відбулася з порушенням вимог земельного та лісового законодавства. Зокрема, сільська рада знала, що ділянки належать до земель лісогосподарського призначення, однак не мала законних повноважень розпоряджатися ними.

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Для повернення земель у державну власність прокурори звернулися до суду з позовом про їх витребування з чужого незаконного володіння.

Суд підтримав позицію прокуратури, а законність її вимог також підтвердив Київський апеляційний суд. У результаті всі вісім земельних ділянок загальною площею 288 гектарів повернули державі.